Oriana Marzoli e Alberto De Pisis litigano in puntata, lei: “Dovrebbe uscire, è troppo stressato” Nervi tesi tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis: i due concorrenti del GF VIP nel corso della puntata hanno litigato animatamente. “Ti reputo mio amico, se non mi piace come rispondi te lo devo dire”, la sfuriata della VIP venezuelana.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis sembra essersi inasprito nelle ultime settimane. Ieri sera, lunedì 13 marzo, durante la puntata del GF VIP i due concorrenti hanno litigato. Alfonso Signorini ha voluto indagare circa i motivi del loro astio nato negli ultimi giorni e dopo la clip esplicativa che mostra lo scontro fuori il Confessionale, hanno continuato a discutere in diretta. "Risponde sempre male, già glielo dissi tempo fa. Non ce la faccio con queste risposte. Dico che è stressato e per questo dotrebbe uscire", lo sfogo di Oriana.

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis

Oriana Marzoli ha incolpato Alberto De Pisis di avere spesso toni aggressivi: "Rispondi sempre male ai tuoi amici anche, io se lo faccio chiedo scusa. Non dico che non sei educato, però certe volte rispondi proprio male". Il VIP ha subito replicato alle parole della sua inquilina:

Ti invito a non giudicare le mie risposte, anche le tue spesso sono fuori luogo. Forse con un po' di presunzione, dico che posso avere il vanto delle buone maniere in questa edizione. Ho le mie fragilità, i miei momenti, ma capita a tutti. Ci sono momenti nervosismo, di stress. Sono entrato in confessionale con la premessa "so che aspetti Giaele, devo chiedere una cosa". Sentire che qualcuno origlia è ok, ma che mi bussi, è troppo.

Alberto ha proseguito raccontato del suo percorso nella casa: "Qui siamo tutti diversi, la base della convivenza c'è anche il saper accettare gli altri. Anche se mi sforzo non riesco ad alzare la voce. Mi trovo bene con tutti, apprezzo le qualità di ognuno di loro. Oriana mi fa estremamente simpatica, le sono affezionato, a volte mi lascia anche disorientato. Milena la riconosco come la persona con la quale parlare". Chiuso il collegamento con lo studio ha poi continuato a discutere con Oriana Marzoli: "Pensa al perché ti ho risposto così, parti dalla fonte. Sei tu che mi vieni a sfondare la porta. Se tu mi dicessi "Alby scusa avevo fretta di dire una cosa". Che fretta avevi? Qua non ci corre nessuno dietro. A volte è meglio fare un passo indietro". "Ti reputo un mio amico, se non mi piace come rispondi io ci tengo a dirlo, come ho fatto", si è infuriata la Vip.