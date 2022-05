Albe e Serena dopo Amici: “Ci siamo capiti subito, è stato bellissimo vivere tutto insieme” Albe e Serena ospiti della puntata di Verissimo di sabato 21 maggio raccontano il loro percorso e il loro amore ad Amici.

A cura di Ilaria Costabile

Finita l'esperienza di Amici, Albe e Serena arrivano ospiti nel salotto di Verissimo. I due, arrivati insieme in finale, stanno per separarsi prima che lei parta per New York, dove inizierà un anno di studio in una scuola per perfezionare le sue tecniche di ballo, mentre lui continuerà a cantare e a pensare alla sua musica. Intanto, la prima coppia nata in questa 21esima edizione del talent show, si gode questi momenti insieme.

Il percorso ad Amici

Il percorso di Albe e Serena, seppur distino dalle discipline di appartenenza, si è mosso però su binari simili, in cui tra critiche e sfide vinte, sono cresciuti e maturati tantissimo. Ne è convinta la ballerina di Cerignola che, infatti, parlando della sua partenza, ormai prossima, e dei passi avanti fatti in questi mesi, ringrazia anche la Celentano e le sue strigliate di capo: "È il sogno di tutta la mia vita, più felice di così non posso essere. È stata anche lei importante in questo percorso, con tutte le parole dette a volte giuste, a volte esagerate, forse se non ci fosse stata non lo so". Un pensiero condiviso anche da Albe che riguardandosi ammette:

Sono strafelice, non vedevo l'ora di vedermi da fuori. Ho avuto sempre questo problema che avevo delle passioni, poi mollavo sempre tutto, perché non ero molto costante nelle cose. Ricordo l'estate prima di entrare ad Amici mia madre mi disse che se non ce l'avessi fatta avrei dovuto iniziare a lavorare, quindi ero pieno d'ansia, ma alla fine eccomi qui.

L'amore tra Albe e Serena

L'esperienza nel talent show di Canale 5 è stata senz'altro più dolce per entrambi, vista il reciproco supporto e l'amore nato giorno dopo giorno, come racconta il cantante: "È nato tutto dopo un mese, lei mi ha capito, io avevo grandi ambizioni e lei è stata l'unica che riusciva a capire questa cosa. È stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcos'altro, sono un po' scanzonato e sono fatto così". I due hanno avuto la fortuna di vivere questo percorso dall'inizio fino ad arrivare alla finale, sempre l'uno accanto all'altra: "Io sono felicissimo per lei, è stato bellissimo vivere la finale insieme, volevo darle la maglia, questo ti fa capire quanto io ci tenga. È una cosa che porterò dentro per sempre" confida a Silvia Toffanin. Ed è Serena a concludere dicendo: "Non pensavo di entrare, di prendere il banco, di arrivare in finale, di innamorarmi e invece, è successo tutto questo. Sono felice".