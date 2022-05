Albe e Serena insieme dopo Amici, il video girato prima della partenza di lei per New York A meno di una settimana dalla finale di Amici 2022, Albe e Serena tornano sui social. Il cantante e la ballerina sono ancora una coppia ma li aspetta una lunga separazione.

A cura di Stefania Rocco

Albe e Serena insieme su Instagram dopo la finale di Amici 2022. Il cantante e la ballerina, protagonisti dell’ultima puntata del talent show di Canale5, sono tornati sui social dopo mesi di “silenzio”. Benché siano in video ogni giorno perché ripresi h24 dalle telecamere del programma, agli allievi del talent viene impedito di utilizzare i propri account per tutta la durata della loro permanenza nella scuola di Cinecittà. Adesso che l’edizione si è conclusa, liberi da vincoli, Albe e Serena hanno postato la loro prima story di coppia.

Albe e Serena sono ancora una coppia

Tornati entrambi alla loro vita reale, Albe e Serena sono ancora una coppia. La recente vicinanza ha dimostrato che entrambi hanno voglia di continuare a vivere la loro storia anche una volta spenti i riflettori. A telecamere spente avranno la possibilità di conoscersi meglio, lontani dall'occhio sempre vigile delle telecamere. A fare da colonna sonora al breve filmato caricato su Instagram è Giravolte, singolo del cantante scelto da Anna Pettinelli perché entrasse a far parte del cast di questa edizione di Amici.

Serena Carella pronta a partire per New York

Questi primi giorni lontano dalla scuola di Amici rappresentano per Alberto La Malfa e Serena Carella il primo vero banco di prova affrontato dalla loro storia d’amore. Ad attenderli dietro l’angolo c’è però un altro ostacolo che li costringerà a vivere a distanza il loro rapporto. Durante la finale di Amici, Serena ha vinto una borsa di studio per la Ailey School di New York. Per un anno avrà la possibilità di studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al modern. Si tratta di un’opportunità prestigiosa per la carriera di Serena che tuttavia la costringerà a trasferirsi dall’altra parte del mondo per 12 mesi, un periodo in cui sarà costretta a stare lontana dal fidanzato conosciuto ad Amici e che metterà alla prova il loro rapporto.