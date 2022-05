Albe ad Amici21: “Mi dispiace non essere preso sul serio come gli altri” Albe ha confessato a Maria De Filippi le sue sensazioni a pochi giorni dalla semi finale di Amici. Il cantante ha spiegato di essere cresciuto da quando è nella scuola, prima la madre lo considerava troppo immaturo: “Pensava durassi un annetto con la musica”

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici di Maria De Filippi oggi la padrona di casa ha deciso di fare due chiacchiere con Albe, il cantante allievo di Anna Pettinelli. Si avvicina la semi finale, in programma sabato prossimo, e il giovane inizia ad avere timore di poter uscire, essendo, secondo il suo parere, Sissi e Alex, più amati di lui. Ma il talent è stato fondamentale per lui e per la sua crescita, ha confessato, prima di ammettere: "Non vengo preso sul serio come gli altri".

La confessione di Albe

Albe a Maria De Filippi, nel daytime andato in onda questo pomeriggio, ha confessato le sue sensazioni a pochi giorni dalla semifinale di Amici:

Sono consapevole di chi potrebbe andare in finale e chi no. Mi dispiace non essere preso sul serio, come gli altri. Quando canto non sono spesso serio, sono ironico. Forse anche quello ha giocato. Sono giocherellone.

La padrona di casa ha così cercato di andare a fondo nei pensieri dell'allievo il quale ha raccontato che prima di partecipare al programma era immaturo:

Quando ero nel mio angoletto, a ottobre, non capivo nulla. Dopo ho capito come vedere le cose positivamente. Ero immaturo, me lo diceva mamma. Non sono mai stato uno che si impegnava, mollavo subito. Mamma aveva paura di questa cosa, pensava durassi un annetto con la musica. Facevo tantissimi sport, tutti abbandonati. Solo sci nautico l'ho fatto tanto, a livello agonistico. Qua ho imparato che se ti impegni vai dove vuoi. Ho più consapevolezza.

Le parole su Serena

Maria De Filippi nel lungo confronto gli ha poi chiesto dettagli sul rapporto con Serena, la ballerina conosciuta nel talent show con cui ha intrapreso una relazione sei mesi fa.