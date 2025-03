video suggerito

Alba Parietti dice “cu*o” in diretta e Diaco si arrabbia: “Scusati col pubblico!” Durante la puntata odierna di Bella Mà, la showgirl si è lasciata sfuggire la parola “cu*o”, scatenando l’immediata reazione del conduttore, noto per la sua ferrea disciplina e difesa di un linguaggio appropriato in televisione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierluigi Diaco, si sa, è uno dei conduttori più politicamente corretti della televisione generalista. Guai durante i suoi programmi, che siano in fascia protetta o meno, a farsi scappare una parolaccia di troppo. Una disciplina ferrea, per non dire medievale, nel difendere e mantenere sempre e comunque un linguaggio appropriato in televisione. Così, Alba Parietti si lascia sfuggire la parola "culo", scatenando l'immediata reazione del conduttore.

Che cosa è successo

Tutto è accaduto durante l'intervista, quando uno dei personaggi del programma del pomeriggio chiede ad Alba Parietti: "Tempo fa tu mostravi il tuo…". Così, Alba Parietti va dritto per dritto – per dirlo à la Maccio Capatonda, e lascia andare la parola incriminata. La reazione di Pierluigi Diaco è stata immediata: visibilmente contrariato, ha interrotto la showgirl con un secco "Scusati col pubblico". Un richiamo che non è passato inosservato agli spettatori presenti in studio e a quelli da casa.

La reazione di Alba Parietti

Alba Parietti ha immediatamente compreso l'errore e si è scusata con il pubblico, cercando di riprendere il filo del discorso con maggiore attenzione alle parole utilizzate. La soubrette non si è sorpresa del richiamo, perché sapeva bene che Diaco non accetta le parolacce: "Io lo so bene che tu non sopporti che si dicano le parolacce". Poi ha scherzato: "Mi scuso subito con il pubblico per aver detto la parola culo, l'ho detto due volte". A questo punto, Diaco si è messo a scherzare: "Incommentabile, incommentabile…andiamo avanti". Non è la prima volta che Pierluigi Diaco riprende i suoi ospiti per l'uso di un linguaggio che ritiene inappropriato, anche se in questo caso è sembrato stare al gioco. Era successo con Alda D'Eusanio, l'ospite rivendicò il diritto a dire le parolacce. Il conduttore ha sempre mantenuto una linea molto chiara riguardo lo stile comunicativo dei suoi programmi, che siano in fascia protetta o meno.