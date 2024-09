Alan Friedman trasformato da Ballando con le Stelle: “Ho già perso 14 chili”

video suggerito

Tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, anche il giornalista americano Alan Friedman. Volto noto al pubblico italiano per i suoi abituali interventi in Tv degli ultimi anni, sarà nel cast della trasmissione in partenza sabato 28 settembre, nella prima serata del sabato di Rai1.

Alan Friedman e la perdita di peso record a Ballando con le Stelle

Un'esperienza, quella di Ballando con le Stelle, che necessariamente richiede l'inizio della lavorazione nelle settimane antecedenti alla partenza del programma. Così Friedman, come tutti gli altri concorrenti, si sta allenando per prepararsi alla prima puntata da quasi un mese e, ancora prima di iniziare, ha già raggiunto un risultato record, come ha rivelato nella conferenza stampa di presentazione spiegando cosa l'abbia effettivamente spinto alla partecipazione al programma: "La prima cosa che mi ha detto Milly è che avrei perso dei chili, cosa che è effettivamente accaduto, visto che essendo obeso ho perso 14 chili. Aggiungo anche che lo charme di Milly Carlucci mi ha ammaliato, mi ha convinto da subito dicendomi che questa esperienza è un viaggio di corpo e mente e lo sto scoprendo giorno dopo giorno, è un modo per lasciare capire chi sei da dentro. Sono contento di aver accettato perché Milly Carlucci mi ha dato la maestra più brava di Ballando con le Stelle".

Friedman e gli impegni per le elezioni americane

Inevitabilmente quelle a venire saranno settimane complesse per Friedman, che da americano è chiamato a seguire la tornata elettorale americana che culminerà con il voto di novembre. A proposito del possibile accavallarsi di impegni, Friedman ha ammesso che sarà complessa fino a novembre, ma non si è fatto scoraggiare: “Lo farò con qualche difficoltà, ma lo farò. Ho 3-4 ore di prove al giorno, ma poi ci sono Trump e Harris, quindi dovrò commentare questo voto".