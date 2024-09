Alan Friedman nel cast di Ballando con le Stelle: “Ho perso 13 chili, Milly Carlucci un sergente maggiore”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alan Friedman è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2o24, in partenza sabato 28 settembre su Rai1. "Non ho mai ballato e mi considero totalmente imbranato", ha raccontato il giornalista in un'intervista al Corriere della Sera, pronto per la sua nuova esperienza televisiva.

Perché Friedman partecipa a Ballando con le Stelle

Sono tre i motivi che hanno spinto Friedman, a quasi 70 anni, a partecipare a Ballando con le Stelle. Il primo ha un nome e cognome: "Milly Carlucci. È una donna super simpatica, super intelligente, una grande protagonista della vecchia scuola Rai che dirige questo programma — e lo dico in senso positivo — come un sergente maggiore". La seconda ragione è legata alla voglia di mettersi in gioco con qualcosa di fisico: "Nella mia vita ho fatto tante cose con il mio cervello, ma non ho mai fatto nulla con il mio corpo. Mi piacciono le sfide e penso sia una sfida interessante usare il mio corpo per uscire dalla mia confort zone". Il terzo motivo invece riguarda più il lato economico: "Beh, ho chiesto a Milly se avevo capito giusto: tu mi paghi bene e io devo perdere chili? Mi sembrava un ottimo affare".

"Ho perso 13 chili a Ballando con le Stelle"

Da quando ha iniziato ad allenarsi per Ballando con le Stelle, dove farà coppia con Giada Lini, Friedman ha perso 13 chili grazie a una dieta proteica: "L'ho iniziata il 29 luglio dopo un’ultima cena a base di porchetta. Non ho mangiato nessun carboidrato, niente pasta, pizza, pane; nessun dolce, zero zuccheri e alcol. Solo carne, pesce, verdura e yogurt. E ho perso 13 chili". Il peso, per il giornalista, è spesso stato motivo di prese in giro da parte delle persone: "Sono cronicamente obeso, o sovrappeso, cosa che insieme con il mio accento americano, è spesso frutto di prese in giro da parte di chi non mi ama". Ora è pronto a mettersi in gioco in questa nuova esperienza, che per certi versi ha definito simile a un corso nei Marines: "Ti mettono a sudare, ti bacchettano, sono tutti durissimi questi maestri".