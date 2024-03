Al GF Massimiliano Varrese ancora contro i giovani inquilini: “Esagerano sempre, non li sopporto più” Nuove tensioni, nella casa del Grande Fratello, tra Massimiliano Varrese e i giovani inquilini, in particolare Paolo Masella e Letizia Petris. “Esagerate sempre, andate sul personale e siete pesanti”, si è sfogato l’attore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello continuano le tensioni tra Massimiliano Varrese e il resto dei giovani inquilini, in particolare la coppia formata da Letizia Petris e Paolo Masella. Dopo aver attaccato i giovani della Casa, l'attore ha accusato la 25enne di essere "cattiva", considerando ormai chiuso il loro rapporto. Durante un gioco, però, la scintilla si è riaccesa.

Nuove scintille tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris

Questa volta, ad accendere la scintilla, è stato un gioco tra gli inquilini. Paolo Masella si trovava in piscina e, collegato con il salone, ha detto all'attore: "Nella vita bisogna saper perdere, Massimiliano". "Non esageriamo sempre Paolo, fatti una risata ogni tanto. Quanto sei pesante", ha replicato il diretto interessato.

Nella conversazione è poi intervenuta Letizia, fidanzata di Paolo: "La confidenza ok, ma il rispetto…". Una frecciatina a Massimiliano riferita alle parole che l'attore ha detto qualche giorno prima, quando aveva detto di essere stato sacrificato dai compagni per le nomination in quanto più grande d'eta. "Giocate da soli, esagerate sempre. Menomale che avevamo fatto pace Letizia", ha detto Varrese lasciando la stanza. "Max, hanno fatto una battuta, sei tu che non te la devi prendere sul personale. Sei permaloso", si è inserita Anita. "Perché ti metti sempre in mezzo?", ha ribattuto lui. Poi, a gioco finito, si è sfogato: "Dici una cosa per gioco, vanno subito sul pesante. Non me la prendo per un gioco ma per le persone che vanno subito sul personale, tirando fuori discussioni chiuse, non li sopporto più. Beatrice aveva ragione su certe cose".

I precedenti tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris

Il malcontento di Massimiliano Varrese è nato per via delle nomination, arrivate da parte di inquilini ‘veterani', tra cui Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e la fidanzata Letizia Petris, alcuni dei ‘veterani', nel reality fin dal primo giorno. L'attore non si aspettava di essere ‘sacrificato' in quanto più grande di età rispetto alla maggior parte del gruppo, così in puntata aveva spiegato:

Mi rendo conto che i giovani hanno deciso che sono quello da sacrificare per la nomination. La accetto perché è parte del gioco, ma non condivido il fatto che non sia io a dover decidere. Secondo me, quando si arriva alla fine, si decide insieme. Si poteva nominare qualcun altro e non proprio quello più grande.

Poi, qualche giorno dopo la puntata, Varrese si è scontrato direttamente con Letizia, chiudendo il loro rapporto: "Sei una persona cattivissima, hanno ragione quelli che lo dicevano. Tu sei cattiva. Sono stato due giorni a cercarti amorevolmente come sempre per chiarire".