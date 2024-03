Massimiliano Varrese furioso con Letizia Petris: “Con te ho chiuso, sei cattiva, bambina viziata” Scontri nella casa del Grande Fratello. Massimiliano Varrese ha avuto una lite con Letizia Petris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Scontro nella casa del Grande Fratello. Massimiliano Varrese è rimasto colpito dalle parole di Letizia Petris, che lo ha criticato per il suo discorso sui giovani che a 25 anni dovrebbero essere già realizzati. Il concorrente ha spiegato che in settimana più volte aveva tentato di chiarire con la gieffina, dunque non si aspettava che lei riaffrontasse il discorso in diretta, mettendolo in difficoltà.

Perché Massimiliano Varrese si è infuriato con Letizia Petris

Massimiliano Varrese si è sfogato con Giuseppe Garibaldi dopo la diretta del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio: "Dopo tutto quello che ho fatto, che ho dato, l'ho difesa, abbracciata, supportata. Sono l'unico che lo ha fatto dall'inizio. Sono due giorni che cerco amorevolmente di chiarire con lei. Io sono quello cattivo? Poteva evitare, dopo tutto quello che ho fatto qua dentro per lei e per molti di voi, è andata avanti per dei giorni a dire che sono cattivo. Letizia, mi dispiace per lei, è una bambina viziata che deve crescere". E ha continuato con il suo sfogo:

Accetto le nomination ma non accetto il fatto che tu ti coalizzi e nomini me come capro espiatorio. Stasera poteva dire di essere delusa, ma dirmi di nuovo che sono un falso, farmi passare per cattivo e dire che ho recitato per tutto il tempo, non lo accetto. Tutto quello che ho dato io a Letizia, non glielo ha dato nemmeno Paolo secondo me.

Lo scontro tra Letizia Petris e Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese, poi, si è rivolto direttamente a Letizia Petris: "Sei una persona cattivissima, hanno ragione quelli che lo dicevano. Tu sei cattiva. Sono stato due giorni a cercarti amorevolmente come sempre per chiarire". E ha continuato, dicendo di ritenere chiuso il loro rapporto:

Con me ha chiuso, è una persona cattiva. Dopo tutto quello che ho passato io qua dentro, tutte le parole che mi sono state buttate addosso, dopo tutto il bene che ho fatto a lei che ha dichiarato a tutti.

Letizia Petris, allora, ha replicato: "Sei venuto da me a dirmi che mi sono messa contro la persona sbagliata. Non è carino, lo dico per te". Ma il concorrente ha concluso bruscamente:

Non ho voglia di ascoltarti, non fare il cuore di leone adesso tutto insieme. Vuoi spiegarmi? Potevi farlo due giorni fa, ieri e stamattina. Non ho voglia di parlare, potevi farlo prima. Non mi interessa quello che hai da dire.