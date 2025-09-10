Affari tuoi, Titti vuole una casa e si affida alla nonna: “È morta di Covid in ospedale da sola”, nel pacco 300mila euro

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 10 settembre ha avuto un finale amaro. Ha giocato Titti dalla Campania. La pacchista aveva un sogno: “Sono in affitto, voglio comprare una casa”. Ha scelto il numero 14, come il giorno in cui sua nonna è morta. Purtroppo non ci ha creduto fino in fondo e ha accettato l’offerta del Dottore. Nel suo pacco c’erano 300mila euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 10 settembre ha giocato Titti dalla regione Campania. Nel programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dalla sorella Lisa. Ha pescato il pacco numero 1, che conteneva 10 euro, che poi ha cambiato con il 14, numero legato al giorno della morte della nonna a causa del Covid: "È morta da sola in ospedale, non l'abbiamo più vista". Ha accettato l'offera di 45mila euro del Dottore Pasquale Romano. Ma nel suo pacco c'erano 300mila euro. Amareggiata ha commentato: "È andata così, non ho avuto coraggio".

Affari tuoi, chi è Titti concorrente della Campania

Titti è la concorrente della Campania che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 10 settembre. È originaria di Pozzuoli e nella vita fa l'operatrice per l'infanzia e lavora in una scuola. Ha due figlie, Sara e Aurora. Si è fatta accompagnare dalla sorella Lisa, anche lei operatrice per l'infanzia, lavora in un asilo nido e ha un figlio di tre anni di nome Andrea. Insieme alla loro famiglia gestiscono un lido in estate. Titti ha confidato a Stefano De Martino il suo sogno: "Sono venuta qui, ho tanti sogni, come quello di comprare casa perché siamo in affitto. Mia sorella, mia mamma e io viviamo nello stesso palazzo. A pranzo e a cena andiamo da mamma. Tutti i giorni è una festa, è come vivere in un villaggio. Siamo 14, siamo numerosi. Vorrei comprare casa in quel palazzo". Quindi ha spiegato perché ha cambiato il pacco 1 con il pacco numero 14. Commossa ha raccontato:

Prendo il 14, è una data triste, in cui mia nonna è andata via in un modo bruttissimo. Mia madre è francese. In estate i nonni venivano a trovarci. La nonna è venuta anche quando il nonno è morto. Nell'estate del Covid, la nonna non è voluta tornare a Parigi, è rimasta con noi sia a Natale che a Capodanno. Cosa per noi rara. La nonna si è beccata il Covid. È morta da sola in ospedale, non l'abbiamo più vista. È tornata a Parigi in una bara in aereo. È stato il periodo peggiore della nostra vita. È andata via nel giorno di San Valentino. Lei era l'amore. Ho pensato che scegliendo il suo numero potesse aiutarci. Non ci ho creduto fino in fondo perché non ho coraggio. Ma nessuno ti regala 45mila euro, anche lavorando ci vuole tempo per metterli da parte.

Quanto ha vinto Titti nella puntata di mercoledì 10 settembre

Vediamo come è andata la partita. Con i primi tiri Titti ha polverizzato pacchi importanti come quelli da 200mila euro, da 75mila euro e da 20mila euro. Ma si è anche liberata del pacco zero e del pacco nero, che conteneva solo 100 euro. Il Dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Titti ha pescato il pacco da 30mila euro e poi due pacchi blu. Il Dottore ha offerto 20mila euro, ma la pacchista ha preferito proseguire nella partita. La fortuna l'ha assistita a metà perché ha pescato altri due pacchi blu, ma anche 50mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio, ma Titti anche stavolta si è rifiutata di mollare il suo pacco e ha aperto quello che conteneva solo 5 euro. Il Dottore l'ha premiata con un'offerta da 30mila euro. Titti ha tenuto duro e ha aperto un altro pacco: Gennarino. Così, è arrivata l'ennesima proposta di cambio che è stata di nuovo rifiutata. Subito dopo ha pescato il pacco contenente 100mila euro. Titti, allora, ha deciso di accettare il cambio: "Prendo il 14, è una data triste, in cui mia nonna è andata via. È andata via nel giorno di San Valentino. Lei era l'amore". Subito dopo ha aperto il pacco numero 1 che conteneva solo 10 euro. Il Dottore ha offerto 33mila euro. Sebbene con qualche dubbio, Titti ha rifiutato l'offerta. Poi, ha pescato il pacco contenente 15mila euro. Ancora in gioco i 300mila euro. Il Dottore ha offerto 45mila euro: "Con questi non compro la casa, ma posso comprare la cameretta a mia figlia" e ha accettato l'offerta in lacrime. "Mi dispiace non essere stata coraggiosa": ha aggiunto quando ha scoperto che il suo pacco conteneva 300mila euro.