Affari tuoi, Stefano gioca con la futura moglie: “È incinta e ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi”

La puntata di Affari tuoi di sabato 6 dicembre. Ha giocato Stefano per la regione Lazio. Nel programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino, il concorrente si è fatto accompagnare dalla futura moglie Valeria, che è incinta. Ha pescato il pacco numero 16, che conteneva 50mila euro, ma ha ceduto alla tentazione del Dottore e lo ha cambiato con il pacco numero 18: "Ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi". All'offerta di 15mila euro, stava per cedere: "Con un bimbo in arrivo fanno comodo", ma la compagna lo ha convinto a crederci fino in fondo. Ecco quanto ha vinto.

Affari tuoi, chi è Stefano concorrente del Lazio

Stefano è il concorrente del Lazio che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di sabato 6 dicembre. Ha 32 anni, è originario di Frosinone e fa il giornalista sportivo. Sua madre è brasiliana, il padre italiano. Nel 2027 sposerà la sua compagna Valeria, con cui si è presentato in studio. Valeria è incinta, aspetta un maschietto. La coppia ha già un figlio di nome Thiago. Stefano e Valeria hanno spiegato a Stefano De Martino: "Ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi sicuri".

Quanti soldi ha vinto Stefano nella puntata di sabato 6 dicembre

I primi tiri hanno visto uscire di scena i 300mila euro e i 75mila euro. Il dottore ha offerto 27mila euro, ma Stefano ha rifiutato l'offerta: "Sono tanti soldi, hanno valore, ma me la voglio giocare". Subito dopo, il pacchista ha beccato il pacco da 200mila euro. Poi 15mila euro e 20mila euro. Il Dottore, allora, ha offerto 13.500 euro o cinque tiri. Stefano ha preferito andare avanti. Subito dopo ha fatto fuori anche il pacco da 20mila euro, per il resto tutti pacchi blu. Il Dottore ha offerto il cambio, ma il concorrente ha preferito tenere il suo pacco. I tiri successivi sono stati tutto sommato fortunati. Sul piatto ancora 30mila euro, 50mila euro, 100mila euro ma anche 10 euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 27mila euro. Anche in questo caso, l'offerta non ha convinto Stefano che ha preferito andare avanti. Il concorrente, poi, ha raccontato: "Mia sorella ha sognato che vincevo 400mila euro. Mi ha indicato il numero 9". Così lo ha aperto e in quel pacco c'erano 100mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio. Stavolta Stefano ha accettato il cambio. Ha lasciato il pacco numero 16 per prendere il numero 18. Ha aperto subito il pacco numero 16 che conteneva 50mila euro. Stefano è rimasto comprensibilmente molto deluso. Il Dottore ha offerto 15mila euro e il concorrente è apparso sul punto di accettare:

I soldi hanno un valore. Oggi anche 15mila euro sono difficili da guadagnare e mettere da pare. Con un bimbo in arrivo, un matrimonio in programma…

È intervenuta la sua compagna: "Arrivata a questo punto, io forse rischierei, siamo venuti qui felici e torniamo a casa felici. Come abbiamo sempre fatto, continueremo a fare". A questo punto, Stefano si è convinto e ha rifiutato l'offerta. In gioco 10 euro e 30mila euro. Nel pacco di Stefano c'erano 30mila euro. Il concorrente finalmente ha sorriso felice e ha abbracciato la sua compagna.