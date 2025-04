video suggerito

Affari Tuoi, soldi sicuri per Francesca ma lei accetta l'offerta del Dottore: "Devo ristrutturare casa" Francesca e suo padre Giovanni sono i protagonisti della partita di Affari Tuoi in onda martedì 29 aprile. I concorrenti arrivano ai "soldi sicuri", ma alla fine cedono all'offerta del Dottore.

La puntata di Affari Tuoi in onda martedì 29 aprile, vede come protagonisti Francesca e suo padre Giovanni dall'Abruzzo con il pacco numero 7. I due riescono ad eliminare tutti i pacchi blu, ma sul finale della partita – nonostante la certezza di avere soldi sicuri – dicono addio a una grossa cifra e cedono al Dottore.

La partita di Francesca e Giovanni

Con il primo dei sei tiri Francesca elimina 30mila euro, con il secondo solo 500 euro. La batosta arriva al terzo tentativo: via 100mila euro. Successivamente, via 200euro e il cagnolino Gennarino. Poco prima della chiamata del Dottore, però, via dal tabellone 50mila euro. Tritano, poi, la prima offerta da 30mila euro. I concorrenti festeggiano insieme allo studio quando pescano la specialità regionali: le pallotte. Continua il buon umore: via 20 euro e l'agognato zero. Dopo aver rifiutato il cambio, Francesca e Giovani perdono 300mila euro. "Niente da fare, sono andati" dice mesto Stefano De Martino. I tiri successivi eliminano 100 e 5mila euro. La seconda offerta di Pasquale Romano è di 20mila euro, cifra che padre e figlia non accettano. Dicono no anche al cambio, per poi aprire due pacchi contenti 5 e 1 euro. Ringraziano ancora una volta il Dottore, ma preferiscono continuare a giocare invece che intascare l'assegno da 30mila euro.

Il finale di Francesca e Giovanni

Quando papà Giovanni – che nel corso della partita è stato bravo a trovare soprattutto pacchi blu – scova anche l'ultimo pacco da 50 euro, Stefano De Martino urla: "Soldi sicuri". I due rifiutano per l'ennesima volta il cambio. "Ha un grande fiuto per i blu" commenta il conduttore a proposito del genitore della concorrente. Via 15 mila euro, con il successivo rifiuto di Francesca dell'assegno da 40mila euro. È un duro colpo quando dal tabellone vengono eliminati i 200mila euro. Ancora una volta rifiutano il cambio. Nelle ultime battute, padre e figlia perdono la cifra più alta da 75mila euro. Quando restano solo 10mila e 20mila euro, i due accettano l'offerta da 15mila euro. "Questi soldi mi servono per ristrutturare casa" dice Francesca. Dalla ruota aveva pescato 20mila euro.