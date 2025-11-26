Affari tuoi, Ronny piange: “Mia moglie mi ammazzerà ma vorrei pagare tutti i debiti”, cambia 3 pacchi e sbanca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 26 novembre. Ha giocato Ronny dalla regione Toscana. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatto accompagnare dal padre Riccardo. Ha pescato il pacco numero 5, che conteneva 200 euro, che ha cambiato con il pacco numero 3, che conteneva 50mila euro e poi con il pacco numero 13. Il concorrente ha giocato con grandi sensi di colpa. Da una parte era consapevole del fatto che sua moglie si sarebbe arrabbiata se fosse tornato a casa a mani vuote, dall'altra voleva rischiare fino in fondo per tentare di pagare i suoi debiti. Ha fatto bene a credere al suo istinto perché nel finale ha sbancato.

Affari tuoi, chi è Ronny concorrente della Toscana

Ronny è il concorrente della Toscana che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 26 novembre. Nella vita fa l'istruttore di nuoto. È originario di Empoli. È detto Pavarotti perché in piscina urla sempre. È sposato, ha due figli, Cosimo e Jacopo di 18 e 13 anni. È molto legato alla sua famiglia. Si è fatto accompagnare dal padre Riccardo, che è in pensione. Prima faceva il tipografo.

Quanti soldi ha vinto Ronny nella puntata di mercoledì 26 novembre

La partita ha avuto inizio in salita. Nei primi sei tiri sono usciti di scena i 300mila euro, ma anche 20mila euro e 10mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e Ronny ha accettato. Così ha ceduto il pacco numero 5, che conteneva solo 200 euro, e ha preso il pacco numero 3. Dopo una serie di buone chiamate, il Dottore ha offerto 25mila euro. Ronny ha spiegato: "Mi ci vogliono due anni per guadagnarli. Sono tanti. Se torno a casa a mani vuote, mia moglie si arrabbia, vuole comprare le pergotende". Tuttavia, ha deciso di continuare a giocare. Subito dopo ha pescato il pacco da 30mila euro e poi quello da 100mila euro. Il dottore ha offerto 20mila euro. Il pacchista ha commentato: "Anche a me piacerebbe comprare la pergotenda, mi piacerebbe anche togliermi qualche soddisfazione in più. Uno vorrebbe venire qua e spaccare, magari levarsi tutti i debiti che uno ha con il mutuo, come tutti". E ha deciso di rifiutare l'offerta. Nel pacco successivo c'era 1 euro. Il Dottore ha offerto 25mila euro. Ronny ha ripensato alla moglie Simona: "Mi ammazzerà, lei sarebbe già andata a casa". Poi si è messo a piangere. Stefano De Martino gli ha chiesto cosa gli stesse succedendo e l'istruttore di nuoto ha spiegato:

Io tutte le emozioni le scateno così. Piango per la mia famiglia. Se rifiuto l'offerta, rinuncio a fare stare bene la mia famiglia. Ma rifiuto anche per provare a farla stare ancora meglio. È un'occasione, devo provare a viverla fino in fondo. Male che vada tornerò a fare quello che mi piace. Amo il mio lavoro, amo insegnare a nuotare alle persone. Però questa è una possibilità per fare qualcosa per fare stare bene la mia famiglia.

Ha rifiutato l'offerta e ha pescato il pacco che conteneva 15mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 25mila euro. Consigliato dal padre, ha rifiutato anche stavolta. Ha pescato un pacco blu: 500 euro. Stavolta il Dottore ha offerto il cambio. Ronny ha cambiato il pacco numero 3, che era un numero sognato dal padre, con il pacco numero 13. Dopo l'uscita di scena di un altro pacco blu, il Dottore ha offerto 35mila euro. Ronny ha commentato: "Il Dottore mi vuole morto. Sento di dover continuare un altro poco". Ennesimo pacco blu. Il Dottore ha chiesto al concorrente di avanzare una richiesta e lui non si è di certo tirato indietro: "Per levarmi il mutuo voglio 150mila euro". Il Dottore ha offerto 50mila euro. Il pacchista ha commentato: "Tanto gli schiaffi sono sicuro di prenderli quando arrivo a casa. Non ho mai visto così tanti soldi tutti insieme, è difficile, ma rifiuto l'offerta". In gioco ancora 200mila euro, 50mila euro e il Pacco Nero. Nel pacco 3 c'erano 50mila euro. Il Dottore ha offerto 60mila euro. Ronny è apparso in difficoltà: "Rifiutare sarebbe egoista. Però ho avuto delle sensazioni che mi hanno portato fino a qui. Voglio credere in me, rischio fino in fondo e rifiuto l'offerta". E ha fatto benissimo. Nel suo pacco, il numero 13, c'erano 200mila euro. Nel pacco nero c'erano 15mila euro.