Affari Tuoi stasera e domenica non va in onda: perché il game show di Stefano De Martino salta due puntate

Affari Tuoi salta la messa in onda di due puntate in questa settimana. Il game show di Stefano De Martino, in onda tutti i giorni nella fascia access prime time di Rai 1, sia oggi, giovedì 13 novembre che domenica 16 novembre non va in onda. La Ruota della Fortuna non avrà la sua solita concorrenza: Rai 1 trasmette i due incontri della Nazionale Azzurra, impegnata nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Perchè affari tuoi non va in onda oggi e domenica 16 novembre

Affari Tuoi è costretto a saltare la messa in onda delle puntate di giovedì 13 e domenica 16 novembre 2025 perché su Rai 1, dalle 20.30, sono programmati i due incontri della Nazionale Azzurra, impegnata nel girone di qualificazione ai Mondiali di Calcio 2026. Giovedì andrà in onda il penultimo incontro, Moldova-Italia, in diretta da Chisinau. Domenica sera, invece, sempre dalle 20.30 su Rai 1 sarà trasmessa in diretta dallo Stadio San Siro Italia-Norvegia, ultimo e decisivo incontro degli azzurri che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al primo posto del girone che, al momento, vede la squadra di mister Gattuso al secondo posto.

Quando vanno in onda le nuove puntata con Stefano De Martino

Eccetto i due cambi di palinsesto sopra citati, e decisi in occasione delle partite della Nazionale, Affari Tuoi andrà regolarmente in onda, al tradizionale orario, ogni giorno. Dalle 20.35 circa, su Rai 1, va in scena il gioco dei pacchi che vede protagonisti i pacchisti provenienti da tutte le Regioni d'Italia. Il format si scontra ogni sera con La ruota della fortuna, in onda nella stessa fascia oraria ma su Canale5: entrambi cavalli di battaglia delle due reti televisive, raccolgono davanti al video oltre 4milioni di spettatori ogni giorno. Al momento Gerry Scotti continua a essere il preferito per gli spettatori in termini di ascolti tv, con diverse centinaia di migliaia di spettatori in più rispetto al diretto competitor.