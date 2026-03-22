Affari Tuoi, Mauro accetta l’offerta dopo soli 9 pacchi: “Il valore dei soldi pare secondario”

Mauro dalla Toscana è il concorrente ad Affari Tuoi del 22 marzo. Una partita anomala quella del cuoco, anzi quoco con la q come si definisce lui, che si chiuderà in modo atipico per una puntata sui generis. Al primo tiro è il pacco da 15mila euro ad aprirsi, nel secondo 10mila, mentre al terzo se ne vanno i 5mila. Nel quarto pacco c'è invece quello nero, con dentro 500 euro. Nel pacco successivo c'è un euro. La serie si chiude con la chiamata di Gennarino.

Un inizio tutto sommato positivo, con le cifre più alte messe in salvo. Alla prima chiamata del dottore il concorrente accetta il cambio, lasciando il suo pacco 8 e prendendo il 17, che per ora lascia lì. Quindi Mauro riparte con le chiamate e alla prima del secondo ciclo trova i 100mila euro. Quindi se ne va un altro rosso da 20mila euro. Una terzina nefasta, questa, perché si chiude con i 300mila euro ehe se ne vanno. Arriva la prima offerta del dottore, da 15mila euro e clamorosamente il concorrente accetta: "Sono venuto qui per conoscere delle persone, quando mi hanno chiesto cosa faresti dei soldi ho detto una bella pescata e due giorni di vacanza". Poi, proprio in merito alla decisione presa, aggiunge che dal suo punto di vista in questo momento il valore dei soldi "pare essere una cosa secondaria".

A questo punto la prosecuzione della partita diventa una semplice formalità, ma mancando 11 pacchi alla fine, De Martino è costretto a proseguire con una partita virtuale, coinvolgendo il concorrente nel gioco e proseguendo come se non avesse scelto così presto di mettere fine alla serata. Nelle chiamate successive prima viene fuori il pacco ballerina, con il passo a due tra Herbert e Martina Miliddi, poi alcuni pacchi blu ma alla fine se ne va anche il pacco da 200mila euro, l'unico pesante ancora rimasto in gara. Mauro decide quindi di chiamare il pacco di cui si era liberato con il cambio e dentro c'erano 100 euro, scoprendo tra l'altro che anche quello che aveva preso in carico con il cambio non avesse nulla di promettente. Tanto che, nella partita simulata. si arriva anche a immaginare la situazione della regione fortunata da chiamare. Anche in quel caso, la scelta di Mauro si scopre sbagliata e così il concorrente può tornare a casa contento di avere avuto un grande intuito: qualunque cosa avesse fatto, sarebbe stata quella sbagliata.