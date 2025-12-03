Affari tuoi, l’agricoltore Alessandro: “Anno orrendo, patate a pochi centesimi”, De Martino nota il gesto scaramantico

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 3 dicembre. Alessandro, agricoltore e concorrente del Veneto, ha fatto una partita perfetta. Nel finale, però, gli è mancato il coraggio e ha visto i suoi soldi dimezzati. Quanto ha vinto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 3 dicembre. Ha giocato Alessandro dalla regione Veneto. Il concorrente, che Stefano De Martino ha paragonato al protagonista di un horror americano, ha affrontato la partita con la compagna Lara. Ha pescato il pacco numero 7, che conteneva 10mila euro, poi lo ha cambiato con il 14, numero suggerito in sogno dai nonni. La partita è stata davvero intensa. Alessandro ha fatto uscire di scena con estrema facilità i pacchi blu. Stefano De Martino non ha potuto fare a meno di notare il gesto scaramantico fatto con la sua compagna. Poi, il finale da batticuore. Ecco quanto ha vinto.

Affari tuoi, chi è Alessandro concorrente del Veneto

Alessandro è il concorrente del Veneto che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 3 dicembre. È originario di Sant'Andrea, frazione di Cologna Veneta, in provincia di Verona. Stefano De Martino ha ironizzato: "È il nostro Hannibal Lecter, lo abbiamo sempre identificato con il protagonista di un horror americano, perché ha lo sguardo penetrante, questa stazza, proprio da assassino". Nella vita fa l'agricoltore, lavora a tempo pieno nella sua azienda, ricevuta in eredità dal padre Livio. Si è fatto accompagnare dalla compagna Lara, che è una geometra. Si sono conosciuti tramite un'amicizia comune. Lei aveva già una figlia di 12 anni, Sofia, e lui altri tre figli: Manuel, Nicole e Francesco. Mentre la partita era in corso, Stefano De Martino ha notato che il pubblico rideva e rumoreggiava. Così, si è reso conto che Alessandro faceva i tiri tenendo una mano sulla tasca posteriore dei jeans di Lara: "Sentivo rumoreggiare e mi hanno detto che hai una scaramanzia legata a Lara che non avevamo notato". La donna ha confermato divertita: "Mi sta toccando".

Quanti soldi ha vinto Alessandro nella puntata di mercoledì 3 dicembre

I primi sei tiri sono stati decisamente fortunati, così il Dottore è partito da un'offerta di 35mila euro. Alessandro ha commentato: "Con una famiglia allargata i soldi ci fanno comodo, ma puntiamo in alto". Tra i pacchi aperti subito dopo, purtroppo c'era anche quello da 200mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Alessandro ha riflettuto e ha anche colto l'occasione per esprimere il suo amore per Lara:

È riuscita a stupirmi, è grazie a lei se sono qua, ha mandato la mail di nascosto. Ho fatto il provino e sono arrivato fino a qua. So di essere fortunato, ho dei bellissimi figli e ho trovato una donna che mi sopporta, mi supporta, che mi ama e ha una figlia altrettanto strepitosa. Io vorrei continuare con questo pacco.

Alessandro, poi, ha fatto degli ottimi tiri decimando quasi del tutto i pacchi blu. Ma sono usciti di scena anche i 300mila euro. Il Dottore ha offerto 19mila euro. La coppia ha deciso di rifiutare l'offerta. Subito dopo ha pescato i pacchi da 30mila euro e da 20mila euro. Tuttavia, ha anche ridotto i pacchi blu a uno solo: quello da 20 euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Poi, Alessandro ha aperto il pacco nero che conteneva 10mila euro. Il Dottore ha offerto 22mila euro. Alessandro ha spiegato:

Conosco il valore dei soldi. Il mio lavoro a volte può essere compromesso da una brutta stagione. Però sono qua e mi sento che porterò a casa soldi. Ho sognato che dopo la puntata festeggiavo. Rifiuto l'offerta.

Ha scelto un pacco e Stefano De Martino si è sincerato che facesse il suo gesto scaramantico: "Hai toccato?". Il pacco conteneva 20 euro. Dunque, sono rimasti solo i pacchi rossi: 10mila euro, 75mila euro e 100mila euro. Il concorrente ha sussurrato a Lara: "Ci sono i 100mila, me lo sento". Il Dottore ha offerto il cambio e stavolta Alessandro ha accettato. Ha cambiato il pacco numero 7 con il pacco numero 14. Poi ha aperto il pacco numero 5 che conteneva 75mila euro. Dunque sul piatto sono rimasti 10mila e 100mila euro. Il Dottore ha offerto 50mila euro. Alessandro non ha avuto il coraggio di continuare:

Ho sognato più di una volta il pacco 14. Ho visto tutti e due i nonni dirmi: "Ti dico 7, anzi facciamo 14". Sento di avere i 100mila euro, però la forbice è troppo alta. Sono soldi. Io vado via a centesimi per vendere le patate, quest'anno è stato orrendo. […] Ho tribolato per tenere sano il prodotto, perché ha piovuto parecchio.

Quindi ha accettato l'offerta di 50mila euro. Ma nel pacco 14 c'erano 100mila euro.