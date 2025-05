video suggerito

Affari Tuoi, la puntata dell'11 maggio: Vanessa dalla Sardegna vince dopo un cambio fortunato Nella puntata di Affari Tuoi dell'11 maggio, Vanessa da Dolianova ha vinto 15mila euro dopo un cambio di pacco decisivo. La concorrente, aspirante magistrata, ha rifiutato un'offerta iniziale di 35mila euro, ma è riuscita a trovare un pacco comunque positivo.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 11 maggio, Vanessa da Dolianova, Sardegna. La concorrente, con formazione giuridica e in preparazione per il concorso di magistratura, lavora nello studio del fratello Stefano, che l'ha accompagnata in questa avventura e si occupa di consulenza nel settore immobiliare. Vanessa ha portato a casa 15mila euro, contenuti nel pacco numero 11 dell'Abruzzo, ottenuto dopo un cambio strategico. La specialità regionale della serata erano i Maloreddus, tipico piatto sardo.

La partita di Vanessa ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con il pacco numero 10 e i primi tiri hanno dato segnali incoraggianti: 100 euro dal Molise (pacco 19), 500 euro dalla Basilicata (pacco 3) e 0 euro dalla Toscana. La fortuna ha iniziato a vacillare con l'apertura del pacco 13 del Trentino Alto Adige, che conteneva 75mila euro, seguita dall'eliminazione di 10mila euro dall'Emilia Romagna. Il sesto pacco, quello della Lombardia (numero 1), ha rivelato Gennarino, il cane mascotte ormai presenza fissa del programma.

A questo punto è arrivata la prima offerta del Dottore: 35mila euro. Nonostante l'interessante proposta, Vanessa ha deciso di proseguire: "Un'ottima offerta, però io ho voglia di giocare e sognare ancora un po'". La decisione si è rivelata inizialmente sfortunata, poiché il settimo pacco, quello della Liguria (numero 15), conteneva ben 300mila euro. "Si infrangono sulla Liguria i sogni di gloria", ha commentato Stefano De Martino. La situazione non è migliorata con l'ottavo pacco, che ha eliminato 50mila euro, mentre il nono, il numero 20 delle Marche, ha tolto dal gioco solo 5 euro.

Di fronte a questo scenario, il Dottore ha proposto un cambio. Dopo un momento di riflessione, Vanessa ha accettato, abbandonando il pacco numero 10 per prendere un numero a lei caro, l'11, in forza all'Abruzzo. Una scelta che si è rivelata immediatamente vincente quando, chiamando come decimo pacco proprio il numero 10, è stato scoperto che conteneva solo 50 euro. Stefano De Martino ha sorriso sornione con la concorrente, lasciando intendere che aveva fatto benissimo a cambiare.

Il finale di Vanessa ad Affari Tuoi: rifiuta il cambio e vince 15mila euro

La partita è proseguita con l'apertura del pacco dell'Umbria (numero 18), che conteneva 1 euro, e del Veneto (numero 4), dove purtroppo si nascondevano 200mila euro. A questo punto, il Dottore ha offerto 15mila euro, ventimila in meno rispetto alla prima proposta. Le cose si sono complicate ulteriormente quando è stato aperto il pacco della Valle d'Aosta, che ha fatto perdere anche i 100mila euro. Restavano quindi quattro pacchi rossi (5mila, 15mila, 20mila e 30mila euro) e tre pacchi blu (Maloreddus, 20 euro e 200 euro).

Il pacco del Friuli Venezia Giulia (numero 12) ha rivelato i Maloreddus, mentre quello della Sicilia (numero 2) ha eliminato i 30mila euro. Con il massimo possibile ora ridotto a 20mila euro, il Dottore ha fatto una nuova offerta di soli 5mila euro a fronte di tre tiri. Vanessa ha rifiutato e ha proseguito. Il primo tiro ha eliminato anche i 5mila euro dal Piemonte, il secondo ha tolto un altro pacco blu dalla Campania. Rimanevano quindi in gioco solo i 20 euro, i 15mila e i 20mila euro. L'apertura del pacco numero 16, che conteneva 20 euro, ha garantito a Vanessa una vincita sicura: o 15mila o 20mila euro.

Il finale è stato caratterizzato da un gioco con il Dottore, che ha proposto di scegliere tra cambio e offerta tramite delle carte. Vanessa ha pescato proprio la carta del cambio, dando al Dottore una potenziale occasione letale. Rimaneva il pacco numero 14 della Puglia, ma la concorrente ha deciso di rifiutare il cambio, mantenendo il suo numero 11 dell'Abruzzo. Una scelta che l'ha portata a vincere 15mila euro.