La sfortunata partita di Valeria ad Affari Tuoi, neanche la Regione Fortunata la salva: “Non credo nei numeri” Valeria dall’Abruzzo, insieme alla sorella Alice, è stata la protagonista della puntata del 24 maggio di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco quasi alla fine, la concorrente decide di andare alla Regione Fortunata che, però, non si rivela tale e torna a casa a mani vuote. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Valeria dalla regione Abruzzo è la concorrente protagonista della puntata del 24 maggio di Affari Tuoi. Vive a Cepagatti (Pescara) e di professione è social media manager e istruttrice di ginnastica ritmica. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dalla sorella Alice, con cui condivide la passione per la ginnastica. Il suo pacco è il numero 10, cambiato poi con il 6, mentre la specialità della serata sono le ferratelle.

La partita di Valeria ad Affari Tuoi

L'inizio della partita di Valeria ad Affari Tuoi è piuttosto fortunato: nei primi 6 tiri la concorrente chiama Gennarino, poi elimina 3 pacchi blu (10, 1 e 50 euro) e solamente 2 rossi (15mila, 100mila). Arriva la prima chiamata del Dottore, che propone alle due sorelle un assegno dal valore di 36mila euro. "Si inizia con una bella cifra. Sono tanti soldi, conosco il sacrificio di ogni centesimo, però mi voglio divertire e giocare", commenta Valeria scegliendo di rifiutare. La fortuna continua a essere dalla parte delle sorelle, che nei tre tiri successivi eliminano altri due pacchi blu e solo un rosso da 50mila. Il Dottore torna in gioco con un'altra offerta, questa volta più alta, di 40mila. La concorrente continua a voler giocare e ringraziando rifiuta. "Non sono per i numeri, non ho sognato niente", dice scherzando.

"Rimettiamoci nell'ondata blu", consiglia De Martino alle due sorelle, dopo che hanno eliminato 30mila euro. Un consiglio che sembra funzionare, visto nel tiro dopo Valeria e Alice trovano 500 euro. Via anche i 10mila, il Dottore è dubbioso, ma alla fine continua con la sua strategia: offerta dal valore di 50mila. "Ci sono 3 rossi più grandi di questo, mai visti così tanti insieme. Si deve giocare, rifiuto a vado avanti", dice Valeria mentre il pubblico chiama il suo nome. Eliminati anche i 20mila, il Dottore rimane sulle sue posizioni, così come la concorrente: "Sono una che si butta di testa, questa adrenalina mi tiene viva e c'è ancora".

Il finale della partita del 24 maggio: quanto ha vinto Valeria ad Affari Tuoi

Dopo i 300mila euro sfumati, la partita della sorelle Valeria e Alice si avvia verso il finale con 3 pacchi blu (0, 20 e Ferratelle) e 3 rossi (5mila, 75mila e 200mila). "Adesso il cambio è svantaggioso, anche se in realtà c'è un numero che mi chiama, due persone differenti mi hanno detto lo stesso numero", spiega la concorrente che, però, alla fine rifiuta il cambio del Dottore. Eliminati anche i 75mila, il Dottore dà la possibilità di accettare 20mila euro. "Se rifiuti, puntiamo ai 200mila, unico motivo per andare avanti", spiega De Martino.

E così fa Valeria, che continua a giocare fino alla fine: cambia il suo pacco numero 10 con il 6. In quello di prima c'erano 0 euro. Seguendo il suo istinto rifiuta 36mila euro ma elimina i 200mila. Valeria alla fine va alla Regione Fortunata che vale 100mila euro: sceglie la Puglia ma sbaglia, poi fa un secondo tentativo con l'Emilia Romagna. Anche questo si rivela fallimentare e le sorelle vanno a casa senza nessun montepremi.