Affari Tuoi, la puntata del 7 ottobre: Francesca dalla Sicilia accetta 65mila euro, ma nel pacco c’erano 200mila

Nella puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, Francesca di Adrano ha accettato l’offerta di 65mila euro per realizzare il sogno di comprare casa e uscire dall’affitto. La titolare di una posta privata catanese ha scoperto che nel suo pacco c’erano 200mila euro.

Protagonista della trentaduesima puntata di questa edizione di Affari Tuoi, lunedì 7 ottobre, è stata Francesca dalla Sicilia, precisamente da Adrano in provincia di Catania. La concorrente, titolare di una posta privata, ha giocato accompagnata dal marito Salvatore detto Salvo, portando a casa 65mila euro dopo aver accettato l'offerta finale del Dottore. Il suo pacco, il numero 10, conteneva purtroppo 200mila euro. Francesca e Salvo hanno due figli, Nicolò e Victoria, e il loro obiettivo era chiaro: uscire dall'affitto e comprare una proprietà per la loro posta.

La partita di Francesca: il sogno premonitore e le scelte difficili

Dopo una partita piuttosto equilibrata, tra pacchi blu e rossi perfettamente bilanciati, si arriva velocemente a quello più particolare e ghiotto. Quello nel quale Francesca rivela di aver fatto un sogno premonitore riguardante proprio Stefano De Martino: "Tu mi stavi dando il tuo numero di telefono. Io di quel numero di telefono non mi ricordo nessun numero, tranne uno, che non ti dico". Francesca decide di non dire il numero rimasto in gioco, questo aspetto aggiunge altra suspense a una partita che ha appassionato fino alla fine.

Il finale si è fatto sempre più serrato, con il Dottore che ha offerto un cambio pacco mentre in gioco c'erano: Gennarino, il pacco nero, 30mila euro e 200mila euro. Dopo un lungo ragionamento ad alta voce, Francesca ha rifiutato il cambio. Stefano De Martino, per alleggerire la tensione, ha esclamato: "Ma allora rifiuti? E lo potevi dire prima!!!". Nel pacco successivo chiamato da Francesca sono usciti i 30mila euro. Era proprio il numero del sogno, e Stefano ha scherzato: "Se io dovessi darvi un numero nel sogno, non sono affidabile".

Il finale di Francesca: la scelta per realizzare il sogno della casa

Dopo l'eliminazione dei 30mila euro, il Dottore ha offerto 40mila euro. Francesca ha spiegato con grande sincerità e commozione il suo obiettivo: "Noi abbiamo un obiettivo. Abbiamo aperto una posta privata con tanti sacrifici. Adesso siamo in affitto e vogliamo pagare qualcosa di nostra, evitare di pagare l'affitto perché pesa tanto. Con 40mila euro potremmo fare tante cose, ma non questo. Con questa opportunità che mi è stata data, andrei avanti".

L'ultimo tiro della partita ha rivelato il pacco nero, che conteneva 500 euro. A questo punto è arrivato il momento della verità: da un lato c'era Gennarino, dall'altro 200mila euro. Il Dottore ha fatto l'offerta finale: 65mila euro. Il marito di Francesca ha commentato: "Almeno poteva fare 80mila, è stato riduttivo". Stefano De Martino ha cercato di aiutare la coppia a riflettere: "O crediamo fino alla fine al numero che ti ha dato Nicolò, tuo figlio, o troviamo una via d'uscita".

Salvo ha rassicurato la moglie: "Quello che ti senti per me è lo stesso". Francesca ha chiesto il parere degli amici pacchisti: la maggior parte sarebbe andata per i 200mila euro. Solo Thanat ha avuto un'intuizione diversa, suggerendo che dentro ci fosse Gennarino. Dopo una lunga riflessione, pensando al sogno della casa e alla possibilità concreta di realizzarlo con quella somma, Francesca ha accettato l'offerta di 65mila euro. Purtroppo, nel pacco numero 10 c'erano proprio i 200mila euro. Nonostante la delusione per aver perso l'opportunità di una vincita molto più consistente, Francesca e Salvo sono comunque tornati a casa con una somma importante che permetterà loro di avvicinarsi al sogno di comprare una casa di proprietà e smettere di pagare l'affitto.