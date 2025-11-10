Affari tuoi, la promessa di Charlotte: “Non posso tornare a casa a mani vuote”, il cuore le gioca un brutto scherzo

La puntata di Affari tuoi di lunedì 10 novembre. Ha giocato Charlotte dalla Lombardia. Con lei il marito Antonio. Entrambi sono avvocati. Si erano ripromessi di non tornare a casa a mani vuote per potere aiutare gli altri con i soldi vinti. Ma qualcosa è andato storto. I sentimenti hanno giocato un brutto scherzo.

La puntata di Affari tuoi di lunedì 10 novembre. Ha giocato Charlotte dalla regione Lombardia. Nel programma di Stefano De Martino si è fatta accompagnare dal marito Antonio. Sono entrambi avvocati. La pacchista ha pescato il pacco numero 10, che conteneva Gennarino, che poi ha cambiato con il pacco 2. Un numero scelto per rendere omaggio alla loro data di nozze. La coppia si era fatta una promessa: non tornare a casa a mani vuote in modo da poter aiutare gli altri con quei soldi. Alla fine, però, hanno scelto di non lasciare andare il loro pacco e si sono dovuti accontentare delle briciole. La partita e quanto hanno vinto.

Affari tuoi, chi è Charlotte concorrente della Lombardia

Charlotte è la concorrente della Lombardia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di lunedì 10 novembre. È originaria di Bresso. Ha 28 anni ed è un'avvocata. Ha ammesso di seguire il programma Affari tuoi sin dalla prima puntata della prima edizione. Si è fatta accompagnare da Antonio, il suo compagno che viene da Benevento e fa l'avvocato fiscalista. Si sono conosciuti durante un corso di orientamento. Era il 2015, lui si laureava mentre lei si stava iscrivendo all'Università.

Quanti soldi ha vinto Charlotte nella puntata di lunedì 10 novembre

Nei primi sei tiri, sono usciti di scena solo i 10mila euro e i 20mila euro. Tutto sommato, poteva andare molto peggio. Il Dottore è partito da un'offerta di 36mila euro. Alla luce del tabellone favorevole, però, Charlotte e Antonio hanno deciso di andare avanti. Subito dopo hanno pescato i pacchi da 30mila euro e da 200mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Antonio ha commentato: "Il numero 10 nella smorfia sono i fagioli, è un pacco che a me piace". Charlotte ha deciso di tenere il suo pacco. Poi ha aperto il pacco che conteneva 50mila euro e quello da 300mila euro. L'offerta del Dottore è precipitata a 10mila euro. Charlotte ha rifiutato, ma dopo ha beccato anche i 100mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Charlotte ha ceduto il pacco 10 per il pacco 2. Nel pacco 10 c'era Gennarino. Il Dottore ha offerto 15mila euro. A questo punto, Antonio ha svelato: "Ci eravamo fatti una promessa sul non tornare a casa a mani vuote". Charlotte ha spiegato perché: "Vorremmo che questa bellissima esperienza giovasse anche ad altre persone". Quindi il suo compagno ha preso di nuovo la parola:

Non è solo un bisogno economico nostro, lei ci teneva affinché l'esperienza giovasse ad altri. Ci eravamo fatti una promessa sul non giocare sull'eventualità di tornare a casa a mani vuote. La decisione è tua, ma io ti ricordo quello che ci eravamo detti. Se te la senti, io ti appoggio.

Charlotte ha deciso di fare un tiro e ha aperto il pacco che conteneva un euro. Così, sono rimasti 15mila euro e 75mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. A questo punto Charlotte ha spiegato perché ha scelto il pacco numero 2:

Avremmo preso il pacco 22 se ci fosse stato perché era il giorno in cui ci siamo sposati. Allora abbiamo optato per il 2. E poi è un numero che ci ha indicato scherzosamente la nipote di Antonio che ha 7 anni, quindi lo teniamo.

Nel pacco 2 però c'erano solo 15mila euro: "Non l'abbiamo cambiato perché volevamo rimanere fedeli a questa data". I sentimenti hanno giocato un brutto scherzo.