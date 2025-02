Affari tuoi, la partita di Valentina mette KO il Dottore, parte malissimo poi il colpo di scena e la pacchista sbanca: “Svengo”

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 26 febbraio alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Valentina per la regione Molise con il pacco numero 12, che poi ha cambiato con il pacco numero 10. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la pacchista si è fatta accompagnare dal fratello Cristiano. La partita è iniziata malissimo ed è proseguita peggio. Non solo tutti i pacchi rossi più ricchi sono usciti subito, ma la concorrente ha anche ceduto il suo che conteneva ben 75mila euro, per un pacco che conteneva 50 euro. Così, si è giocata tutto alla Regione Fortunata. E qui il colpo di scena. La pacchista è riuscita a portarsi a casa 50mila euro. Scacco matto al Dottore.

Chi è Valentina, la storia della concorrente del Molise e del fratello Cristiano

Valentina è la concorrente del Molise che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 26 febbraio. È originaria di Cerro al Volturno (Isernia). Nella vita fa l'impiegata in una società di consulenza: "Facciamo assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione. Faccio i controlli sulle pubbliche amministrazioni o privati che usufruiscono di fondi europei". Lavora a Roma, ma fa in modo di tornare a Cerro al Volturno appena può. Ha partecipato ad Affari tuoi con il fratello Cristiano, che è impiegato in uno studio tecnico: "Faccio il geometra".

Affari tuoi, la partita di Valentina e quanto ha vinto nella puntata del 26 febbraio

Veniamo alla partita. I primi pacchi aperti da Valentina contenevano 100mila euro, 500 euro, 5mila euro, 200mila euro, 300mila euro e 1 euro. Insomma, un inizio disastroso che ha visto uscire di scena tutti i pacchi più ricchi. Il dottore ha offerto solo 10mila euro in cambio di ben sei tiri. E si è anche cimentato nell'oroscopo: "È un Sagittario, tutto fuoco, rendiamo questa partita focosa". Valentina e Cristiano hanno deciso di proseguire. Il pacco aperto subito dopo conteneva 50mila euro. Valentina ha commentato: "Sono sfortunata in amore e anche al gioco, tutta vita". La partita ha continuato su una linea sfortunata con l'apertura del pacco da 20mila euro. Poi, Valentina ha pescato i pacchi da 75 euro, 200 euro, 5 euro e 100 euro. Il dottore ha offerto 15mila euro in cambio di un tiro. La pacchista ha rifiutato l'offerta. Ottima scelta, perché ha aperto il pacco che conteneva 10 euro. Il dottore ha offerto 16mila euro, sempre in cambio di un solo pacco. L'offerta è stata tritata: "Sono soldi, ma siamo qua e uno ci prova". Il pacco aperto conteneva 0 euro, quindi Valentina ha ballato con Stefano De Martino. Pronta la reazione del Dottore: "Solo dieci minuti fa era disperata". La pacchista si è ribellata: "Non sono mai stata disperata, dai". Il dottore ha offerto il cambio. Stavolta Valentina ha deciso di lasciare andare in pacco 12. Ha preso il pacco numero 10. Il pacco aperto subito dopo conteneva 10mila euro. Poi, Valentina ha deciso di aprire il pacco numero 12 e ha scoperto che il pacco precedentemente in suo possesso conteneva ben 75mila euro. Valentina è rimasta visibilmente delusa e senza parole. Il dottore ha offerto 5mila euro, che sono stati rifiutati. Il pacco seguente conteneva 30mila euro. Subito dopo ha pescato anche l'ultimo pacco rosso, quello da 15mila euro. Nel pacco numero 10, il suo, c'erano 50 euro. Valentina si è giocata tutto alla Regione Fortunata. Ha puntato sull'Emilia Romagna, ma non era quella giusta. Quindi ha scelto il Piemonte e ha commentato: "Ora svengo. Non può essere il Piemonte, sono sfortunatissima". Poi l'esplosione di gioia, la scelta si è rivelata giusta. La concorrente si è portata a casa 50mila euro.