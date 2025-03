video suggerito

Affari tuoi, la partita di Cristina è disastrosa e il Dottore le dà il colpo di grazia: “Disdico il matrimonio?” La puntata di Affari tuoi di mercoledì 19 marzo. Ha giocato Cristina, accompagnata dal fidanzato Fabio. I due convoleranno a nozze a luglio. Purtroppo, però, sono andati via dal programma di Rai1 a mani vuote. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 19 marzo alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Cristina per la regione Piemonte. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la pacchista si è fatta accompagnare dal fidanzato Fabio. Ha giocato con il pacco numero 18 dopo trentasei puntate. Cristina e Fabio hanno rifiutato le offerte e i cambi proposti dal Dottore Pasquale Romano. Il finale è stato amaro. Nel loro pacco c'erano solo 200 euro, ma non sono riusciti a portarsi a casa neanche quelli. Sapendo delle nozze a luglio, il Dottore ha ironizzato: "Disdico il matrimonio?".

Chi è Cristina, la storia della concorrente del Piemonte e del fidanzato Fabio

Cristina è la concorrente del Piemonte che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 19 marzo. È originaria di Asti. È una viticoltrice e lavora con il compagno Fabio, che è il proprietario dell'azienda. I due sono pronti a convolare a nozze, si sposeranno a luglio. Si sono conosciuti giocando a pallapugno. Il fratello di Cristina giocava insieme a Fabio e li ha fatti incontrare.

Affari tuoi, la partita di Cristina: quanto ha vinto nella puntata del 19 marzo

Veniamo alla partita. I primi pacchi aperti da Cristina contenevano la bagna cauda, 20 euro, 100mila euro, 5 euro, 75 euro e 500 euro. Il dottore ha offerto 36mila euro. La coppia ha rifiutato l'offerta. Nei pacchi seguenti c'erano 10mila euro e 0 euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nel pacco seguente c'erano 200mila euro, 15mila euro e 50mila euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro in cambio di un tiro. Cristina ha deciso di continuare a giocare e ha aperto il pacco da 5mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma Cristina ha commentato: "Il cambio mi mette in crisi, ma rifiuto il cambio e vado avanti". È stata fortunata perché ha aperto il pacco da 1 euro. Il Dottore è tornato a offrire 36mila euro. Sostenuta dal fidanzato Fabio, Cristina ha deciso di proseguire. Così, ha aperto il pacco che conteneva 100 euro. Il Dottore si è offerto di "coprire le spese del matrimonio" offrendo 40mila euro. Ma Fabio non ha avuto dubbi, ha voluto concedersi ancora un tiro. Cristina, però, ha scelto il pacco che conteneva 300mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Subito dopo è uscito il pacco da 30mila euro. Per Cristina, unico pacco rosso rimasto disponibile quello da 75mila euro. Il Dottore ha offerto 15mila euro. Cristina ha deciso di giocarsela fino in fondo, purtroppo ha scelto il pacco che conteneva 75mila euro. Pronta la battuta del Dottore: "Disdico il matrimonio?". Nel pacco 18 c'erano 200 euro. La pacchista ha tentato il tutto per tutto alla regione fortunata. La coppia ha scelto la Sardegna, ma non era quella giusta. Quindi hanno scelto l'Umbria. Ma la regione fortunata era il Veneto. Insomma, Cristina e Fabio sono tornati a casa a mani vuote.