video suggerito

Affari tuoi, la partita di Chiara è un incubo: la scaramanzia non basta e il Dottore non serve, così ha perso tutto La puntata di Affari tuoi di mercoledì 26 marzo. Ha giocato Chiara, concorrente della Calabria, con il marito Antonino. La partita era iniziata nel migliore dei modi, poi è precipitato tutto rapidamente. Il Dottore Pasquale Romano non ha dovuto muovere un dito per strappare dalle mani della coppia i pacchi più ricchi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

128 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 26 marzo alle 20:40 su Rai1 ha giocato Chiara dalla regione Calabria. La pacchista si è fatta accompagnare dal marito Antonino. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato con il pacco numero 6. Una partita iniziata alla grande, ma precipitata subito dopo. Il Dottore Pasquale Romano non ha dovuto impegnarsi troppo per strappare i 300mila euro dalle mani della concorrente e di suo marito. Purtroppo, i tiri sono stati disastrosi. Chiara è tornata a casa a mani vuote.

Chi è Chiara, la storia della concorrente della Calabria e del marito Antonino

Chiara è la concorrente della Calabria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 26 marzo. È originaria di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Nella vita fa la docente di cucina e pasticceria in un istituto alberghiero. Chiara è la nona di nove figli. Ha confidato di non avere svelato ai colleghi che avrebbe partecipato al programma di Rai1, una piccola scaramanzia per provare a vincere qualcosa: "Non ho detto a nessuno che sarei venuta qui a giocare, sono superstiziosa. Mi chiedevano come mai non andassi in gita. Mi chiedevano se fossi in dolce attesa e io dicevo che sono affari miei". Si è fatta accompagnare dal marito, Antonino, che è un informatico appassionato di cinofilia. Piccola nota di colore. Chiara ha chiesto a Stefano De Martino di salutare la sorella del marito: "Michelle è innamorata di te". E il conduttore l'ha salutata con piacere.

Affari tuoi, la partita di Chiara: quanto ha vinto nella puntata del 26 marzo

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Chiara contenevano 30mila euro, 50 euro, 10 euro, 0 euro, 200 euro e 20 euro. Insomma, la partita è iniziata nel migliore dei modi. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Chiara ha ammesso: "Chi li ha mai visti". Dato il tabellone ancora a favore, la concorrente ha deciso di continuare a giocare. Ma il vento è cambiato in fretta. I tre pacchi seguenti contenevano 100mila euro, 200mila euro e 50mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nei pacchi aperti subito dopo c'era la cipolla di tropea, 15mila euro e 5mila euro. Il Dottore ha offerto 25mila euro. Chiara ha rifiutato, dunque, ha dovuto fare un altro tiro e ha pescato il pacco contenente 75mila euro. Il Dottore ha offerto un cambio. Dopo avere riflettuto, Chiara e Antonino hanno deciso di tenere il pacco numero 6. Poi, la concorrente ha aperto il pacco da 20mila euro. Unici pacchi rossi rimasti: 10mila euro e 300mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Purtroppo, subito dopo, Chiara ha aperto il pacco da 300mila euro. Quando il Dottore ha richiamato, Chiara ha detto che si aspettava un'offerta da 3mila euro. Lapidario Stefano De Martino: "Sei ottimista, 2mila euro". L'offerta è stata rifiutata. Chiara ha aperto il pacco che conteneva 10mila euro. Nel suo, il pacco numero 6, c'erano solo 500 euro. Dunque, la concorrente ha avuto modo di giocare alla Regione Fortunata. Chiara e Antonino hanno puntato sulla Campania per vincere 100mila euro ma non era quella giusta. Infine, hanno puntato sulla Liguria, ma era il Piemonte. Chiara e Antonino sono tornati a casa a mani vuote.