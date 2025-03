video suggerito

Affari tuoi, il pompiere Mimmo rinuncia al numero della figlia e perde soldi poi ricorda il collega morto sul lavoro La puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 3 marzo. Ha giocato Mimmo, pompiere dalla Puglia. Si è affidato prima al numero di un collega morto sul lavoro, poi a quello della figlia. Purtroppo non ci ha creduto fino in fondo. Ha accettato l'offerta del dottore Pasquale Romano.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 3 marzo alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato il pompiere Mimmo per la regione Puglia con il pacco numero 10 (che conteneva solo 5 euro), che ha cambiato con il pacco numero 17 (che conteneva 500 euro) e poi con il pacco numero 2. Nel programma condotto da Stefano De Martino, il pacchista si è fatto accompagnare dalla moglie Anna. Insieme, hanno valutato le offerte e i cambi proposti dal Dottore Pasquale Romano. La partita è iniziata male, ma facendo ben tre cambi, Mimmo è riuscito a ribaltarla portando in finale soldi sicuri. Purtroppo non ha creduto abbastanza nel suo pacco, che conteneva 75mila euro, e ha accettato l'offerta del dottore di 45mila euro. A Stefano De Martino, poco prima di scoprire il contenuto del suo pacco, ha raccontato:

Ti racconto un aneddoto. Il primo giorno che sono venuto qui, esco dagli studi e tac, ho pestato una cac*a. Ho pensato: "Speriamo porti bene". Questa mattina, l'amore mio ha trovato per terra un euro. Li ho puliti, magari ci portano bene.

Chi è Mimmo, la storia del concorrente della Puglia e della moglie Anna

Mimmo è il concorrente della Puglia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda lunedì 3 marzo. È originario di Foggia. Nella vita fa il Vigile del fuoco, come suo padre: "Sin da piccolo sognavo di fare questo lavoro, di seguire le orme di mio papà Leonardo. I vigili quotidianamente rischiano la propria vita per salvare quella altrui". Si è fatto accompagnare dalla moglie Anna, che ha parlato un po' della loro lunga storia d'amore:

Stiamo insieme da 23 anni, sposati da 13. Sono addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento e poi faccio la mamma di una bimba di 8 anni che si chiama Chiara.

Nel corso della partita, Mimmo ha cambiato il pacco numero 10 con il pacco numero 17 e ha spiegato che quel numero ha un significato profondo. Commosso ha dichiarato:

Il 17 è nata Anna e il mio nipote Leonardo. Un mio carissimo amico, Antonio, un Vigile del Fuoco, il 17 settembre ha perso la vita in un intervento. Questo pacco ha un significato.

Poi, però, ha cambiato anche questo pacco scegliendo il numero 2 e svelando i suoi numeri del cuore: "Il 14 il mio compleanno, il 2 quello di mia figlia Chiara, che si è fatta attendere, poi è arrivata ed è un uragano. E 5 mia madre, mamma vedeva sempre questo programma. È ancora viva ma è affetta da Alzheimer". Purtroppo, alla fine ha accettato l'offerta del dottore di 45mila euro e ha rinunciato ai 75mila euro che era riuscito a pescare.

Affari tuoi, la partita di Mimmo e quanto ha vinto nella puntata del 3 marzo

Veniamo alla partita. I primi pacchi aperti da Mimmo contenevano 50 euro, 0 euro, 30mila euro, 20mila euro, 10 euro e 300mila euro. Insomma, una partenza non proprio fortunata. Il dottore ha offerto 27mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 5mila euro, 100mila euro e le cime di rapa. Il dottore ha offerto il cambio. La moglie Anna ha consigliato al marito di accettare. Così, hanno ceduto il pacco numero 10 per puntare sul pacco numero 17. Mimmo ha aperto subito il pacco numero 10, scoprendo che conteneva solo 5 euro, dunque ha fatto benissimo a lasciarlo andare. L'esultanza è durata pochissimo, perché nel pacco aperto subito dopo c'erano 200mila euro. Lapidario Stefano De Martino: "Non si fa in tempo a festeggiare che arriva la mazzata". Nel terzo pacco aperto, infine, c'erano 200 euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nei tre pacchi successivi c'erano: 100 euro, 10mila euro, 50mila euro. Il dottore ha offerto solo 13.500 euro. Mimmo si è detto pronto a giocarsela fino alla fine e ha rifiutato l'offerta sostenuto dalla moglie. Nel pacco aperto subito dopo c'erano 20 euro. Il dottore ha offerto di nuovo il cambio. Mimmo ha spiegato che i numeri rimasti erano tutti a lui cari:

Il 14 il mio compleanno, il 2 quello di mia figlia Chiara e 5 mia madre, mamma vedeva sempre questo programma. È ancora viva ma è affetta di Alzheimer.

Ha lasciato il pacco numero 17 per il numero 2. Nel pacco 17 c'erano solo 500 euro. Nel pacco successivo, c'erano 75 euro. Quindi Mimmo è arrivato alle battute finali con 15mila e 75mila euro. Il dottore ha offerto 45mila euro. Mimmo ha ammesso: "È una bellissima cifra, sono sicuro che mia moglie sia d'accordo con me. 45mila euro sarebbero soldi trovati a terra. Con 45mila torno vincitore a Foggia". La moglie ha commentato: "Nel dubbio, io accetterei. Anche Chiara direbbe di accettare". La coppia ha accettato l'offerta. Nel loro pacco c'erano 75mila euro.