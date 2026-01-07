Ad Affari Tuoi, Donatella frega il Dottore: “Non voglio tirarla per le lunghe”, poi cambia il pacco e vince

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 7 gennaio, la partita di Donatella dal Piemonte da insieme a Valerio, la sua dolce metà. La concorrente gioca con il pacco numero 6 e nella vita fa la modella Over. Dopo una serie di tiri sfortunati, cambia il suo pacco e scopre che conteneva solo 1 euro. Alla fine la mossa vincente che le consegna "soldi sicuri".

La partita di Donatella insieme a Valerio

La partita di Donatella comincia dal 10 della Valle D'Aosta, che contiene il pacco nero. Questa sera l'incognita vale 30mila euro, seguiti dai 10 euro che si trovano nel pacco del Molise. I quattro tiri successivi si alternano tra blu e rossi: il sogno dei 300mila euro sfuma, ma Gennarino le consegna il jackpot da 6mila euro. Dopo, nell'ordine, 100mila e 75mila. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre 18mila euro. La pacchista tentenna per un attimo, poi rifiuta.

Nella mossa successiva la piemontese si riprende e nel pacco della Campania trova 200 euro, ma la partita sembra andare verso una via sventurata e anche i 50mila euro vengono fatti fuori. La sfortuna prosegue anche dopo: 200mila via. Il Dottore richiama e offre il cambio: qui la mossa vincente di Donatella, che accetta e scambia il suo pacco con il 14 dell'Abruzzo. Scopre che prima possedeva solo 1 euro. Nel 4 del Lazio c'è il forchiaio di Herbert Ballerina e in studio è grande festa, anche perché dopo individua i 100 euro.

Il finale di partita di Donatella

A un passo dalla fase finale, la protagonista della serata si trova con quattro pacchi blu da una parte e solo tre rossi dall'altra: 15mila e 50 euro sono le due mosse successive. La piemontese trita l'assegno da 6mila euro e prosegue la sua partita. Fatti fuori i 500 euro, le restano due tiri prima del finale: "Più che scegliere quello che mi piace, scelgo quello che non mi piace", dice la donna, e chiama il 9 dell'Umbria. Contiene 0 euro. Donatella arriva all'ultimo con 20mila da una parte e 30mila dall'altra. Il Dottore offre il cambio ma lei rifiuta: alla fine torna a casa con 20mila euro, sommati ai 6mila del jackpot di Gennarino.