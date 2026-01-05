Affari tuoi del 5 gennaio, l’incredibile partita di Mariapia: “Accetto 60mila euro, devo lavorare anni per guadagnarli”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di lunedì 5 gennaio. Ha giocato Mariapia per la regione Molise. Si è fatta accompagnare dal marito Salvatore. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha pescato il pacco numero 13, che conteneva 50mila euro e che ha cambiato con il pacco numero 3. La sua è stata una partita incredibile, perché ha azzeccato ogni tiro. Il conduttore ha ironizzato: "Mariapia sceglie i pacchi con il cuore e anche con un'altra cosa". Sul finale ha avuto l'astuzia di lasciare andare il suo pacco e accettare l'offerta del Dottore.

Affari tuoi, chi è Mariapia concorrente del Molise

Mariapia è la concorrente del Molise che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di lunedì 5 gennaio. È originaria di Cercemaggiore in provincia di Campobasso. Fa la magazziniera da qualche anno. Si è fatta accompagnare dal marito Salvatore. Hanno fatto sapere che al loro matrimonio c'erano 370 invitati. Salvatore fa l'Operatore Socio-Sanitario. Hanno raccontato che nonostante siano entrambi del segno dei Gemelli, sono persone profondamente diverse. Ad esempio, Mariapia – a differenza del marito – è molto disordinata.

Quanti soldi ha vinto Mariapia nella puntata di lunedì 5 gennaio

Con l'apertura dei primi sei pacchi sono usciti di scena solo 20mila euro e 10mila euro. Dunque un inizio decisamente fortunato. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Mariapia e Salvatore hanno rifiutato l'offerta. Subito dopo hanno pescato i pacchi da 50 euro, da 10 euro, poi è uscito Gennarino e Mariapia ha confidato: "Il mio sogno era accarezzarlo". Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato dalla pacchista. Nel pacco successivo c'erano 15mila euro. Poi sono usciti di scena anche i 300mila euro. Comprensibile dato che ormai i pacchi rossi erano di gran lunga di più rispetto a quelli blu. Il Dottore ha offerto a Mariapia 30mila euro, ma lei ha sussurrato al marito Salvatore: "Non mi conviene accettare". Poi ha ufficializzato la sua decisione: "Rifiuto l'offerta". Subito dopo ha pescato il pacco da 100mila euro. Salvatore l'ha incoraggiata: "Ora esce un blu, non mollare". E aveva ragione perché la moglie ha pescato il pacco da zero euro.

Il Dottore ha provato ancora una volta a sottrarre il pacco numero 13 alla concorrente offrendo un cambio, che è stato rifiutato. Un solo tiro, che è ricaduto sul pacco contenente 1 euro. Sul piatto il pacco nero, 30mila euro, 50mila euro, 75mila euro e 200mila euri. Stefano De Martino ha esclamato: "Un tabellone così non me lo ricordo". Poi al dottore: "Mariapia scegli i pacchi con il cuore e anche con un'altra cosa…qui l'unico requisito è un altro". Il Dottore ha offerto 35mila euro, ma la concorrente ha rifiutato l'offerta. Poi ha pescato il pacco da 75mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e stavolta, inaspettatamente, Mariapia ha accettato: "C'è un numero che mi piace". Il marito era contrario. Ma la pacchista è andata avanti per la sua strada e ha scelto il numero 3. Dopo avere aperto il pacco da 30mila euro e il pacco numero 13, che conteneva 50mila euro, è rimasta con il pacco nero e i 200mila euro. De Martino ha commentato: "Partita incredibile". La concorrente, commossa, ha spiegato di avere lasciato alla fine due numeri di persone a cui tiene particolarmente: "Non è fortuna, è tanto amore che ho ricevuto". Il Dottore, come ultima offerta, ha proposto 60mila euro. Mariapia ha ragionato ad alta voce:

Devo comprare la macchina, voglio ristrutturare casa a Campobasso, è la casa dei miei nonni e con questi non ce la faccio. Il 3 è il giorno del compleanno di mia mamma, il 15 è il giorno della nascita di mia nonna che è venuta a mancare tre anni fa con un brutto male, a me ha dato tanto dolore. Sono stata male. Sono due date che appartengono a persone per me importanti. Non so se nel pacco numero 3 ci sono 200mila euro o il pacco nero.

Salvatore le ha detto: "60mila euro non sono pochi. Io e te dobbiamo lavorare anni per guadagnare 60mila euro". Così, la moglie ha accettato l'offerta e ha fatto benissimo. Nel suo pacco c'era il pacco nero del valore di 200 euro.