Affari tuoi del 3 gennaio, Michele sbaglia tutto e l’offerta del Dottore precipita: come è finita per l’operaio

La puntata di Affari tuoi di sabato 3 gennaio. Ha giocato Michele per la regione Trentino-Alto Adige. Nel programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino, il concorrente si è fatto accompagnare dalla fidanzata Magalì. Ha pescato il pacco numero 14, che conteneva 20 euro e che ha cambiato con il pacco numero 13. Una partita sfortunata, caratterizzata da scelte sbagliate e offerte – da parte del Dottore – che sono precipitate da 33mila a 3mila euro. Il pacchista si è giocato tutto alla Regione Fortunata.

Affari tuoi, chi è Michele concorrente del Trentino-Alto Adige

Michele è il concorrente del Trentino-Alto Adige che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di sabato 3 gennaio. È originario di Volano, ed è stato ribattezzato da Stefano De Martino "Piero Peluche". Ha 37 anni, fa l'operaio in una fabbrica che costruisce tavoli operatori. Si è fatto accompagnare dalla fidanzata Magalì, anche lei è originaria di Volano e convive con Michele: "Vivo con questa bestia", ha ironizzato. Fa la commessa e coltiva la sua passione per l'arte. La coppia ha due gatti: Luciano e Marcello.

Quanti soldi ha vinto Michele nella puntata di sabato 3 gennaio

Con i primi sei pacchi sono usciti di scena 30mila euro, 75mila euro e 50mila euro. Il Dottore ha offerto 33mila euro, Michele ha rifiutato l'offerta: "È un bel numero il 33, sono 66milioni delle vecchie lire. Ma ci sono numeri più belli in gioco". Subito dopo ha pescato il pacco da 10mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e il pacchista ha accettato. Ha lasciato il pacco numero 14 e ha preso il 13. Subito dopo ha aperto il pacco numero 14 e ha scoperto che conteneva solo 20 euro. Poi, però, ha fatto uscire di scena anche il pacco contenente 100mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 33mila euro. Michele e Magalì hanno rifiutato l'offerta. Magalì, commossa, ha voluto aprire il pacco numero 10: "Per me è una data brutta, un mio amico è venuto a mancare il 10". C'erano 300mila euro, ma l'hanno presa con filosofia: "Ci sono rogne più grosse". Il Dottore ha offerto il cambio, ma Michele ha preferito tenere il 13. Poi ha aperto il pacco che conteneva 15mila euro. Il Dottore gli ha proposto ancora una volta di cambiare il pacco, ma il pacchista ha scelto di tenere il numero 14. Purtroppo, subito dopo ha pescato il pacco da 200mila euro. Magalì ha esclamato: "Non ci credo. Siamo fortunati in amore ma non nel gioco". L'offerta del Dottore è calata drasticamente. Ha offerto a Michele solo 3mila euro. Il concorrente ha rifiutato poi ha pescato l'ultimo pacco rosso rimasto: quello da 20mila euro. Il pacco numero 13, invece, conteneva 500 euro. Ha avuto modo di giocarsi tutto alla Regione Fortunata. Ha scelto la Basilicata per vincere 100mila euro e l'Emilia Romagna per 50mila euro. Ma la Regione Fortunata era la Puglia. Michele è tornato a casa a mani vuote.