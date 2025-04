Affari Tuoi, Davide in lacrime accetta il cambio e cede 200mila euro: “Ho seguito il consiglio della mia nipotina”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 30 aprile la partita di Davide, il concorrente viene dall'Emilia Romagna, precisamente da Riccione, e ha giocato con il pacco numero 16. Nella vita consegna piadine e cascioni, fa il macellaio d'inverno e gioca insieme alla sua compagna Giorgia. Si sono conosciuti al seggio elettorale, visto che entrambi hanno lavorato come scrutatori: "Mi ha rapito il cuore e gli occhi", le parole del pacchista. La specialità della serata sono le tagliatelle.

La partita di Davide ad Affari Tuoi insieme alla compagna Giorgia

Il primo tiro di Davide è quello del pacco 9 del Lazio, che contiene solo 20 euro: la partita inizia bene. Il primo rosso è però dietro l'angolo, visto che il secondo tiro è quello dei 30mila euro, seguito da quello da 300mila. Dopo sceglie la Sardegna perché nella sua vita ha lavorato in un villaggio in Costa Smeralda: il pacco contiene 20mila euro. Dopo seguono 5mila e 1 euro. Il Dottore, puntuale, chiama e offre 27mila euro, Davide però rifiuta. Nei tre tiri successivi individua 50 euro, 10 euro e 10mila euro. Stavolta gli vengono offerti 32mila euro, ma anche stavolta lui e Giorgia rifiutano.

La partita non prosegue bene, perché nell'8 della Lombardia ci sono 75mila euro e nel pacco della Campania ce ne sono 100mila. Nel pacco 16 di Davide, per fortuna, non ci sono 0 euro e quindi parte Anema e Core di Serena Brancale. Per un tiro, il Dottore gli offre 15mila euro, ma il concorrente vuole andare avanti. Davide trova le tagliatelle, quindi gli viene proposto il cambio. Il pacchista prosegue e sceglie di chiamare il 18 della Liguria, che contiene 50mila euro. Adesso gli rimangono due rossi e quattro blu, tra cui anche Gennarino. Il Dottore ripropone 15 mila euro per un tiro ma rifiuta ancora: "Noi ci crediamo", le parole.

Il finale di partita di Davide che va alla Regione Fortunata

Nel finale di partita, gli ultimi quattro tiri di Davide: nel pacco 13 della Calabria ci sono 200 euro. Davanti alla proposta di un nuovo cambio, il concorrente ci pensa e accetta, scambia il suo pacco con il numero 2: "La mia nipotina mi ha consigliato questo numero", dice in lacrime, ma nel suo 16 c'erano 200mila euro. Nel tiro successivo ci sono 15mila euro e quindi non gli resta che andare alla Regione Fortunata, sceglie l'Umbria, ma gli va male anche lì e torna a casa a mani vuote.