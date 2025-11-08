Affari tuoi, Daniele segue il consiglio di un’amica e cade nella trappola del Dottore: perde 300mila euro

La puntata di Affari tuoi di sabato 8 novembre. Ha giocato Daniele dalla Puglia. Purtroppo il concorrente ha fatto una scelta sbagliata. Si è lasciato tentare dal Dottore e ha rinunciato al suo pacco che conteneva 300mila euro. Alla fine ha dovuto accontentarsi delle briciole.

La puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 8 novembre su Rai1. Ha giocato Daniele, vocalist e magazziniere originario della Puglia. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatto accompagnare dal fratello Alessio. Ha giocato con il pacco numero 15, che poi ha cambiato con il pacco numero 14 cedendo alla tentazione del Dottore. Pessima mossa. Il suo pacco, infatti, conteneva ben 300mila euro. Il pacchista si è dovuto accontentare di una cifra nettamente più bassa.

Affari tuoi, chi è Daniele concorrente della Puglia

Daniele è il concorrente di Affari tuoi che ha giocato sabato 8 novembre per la regione Puglia. È originario di Barletta e fa il magazziniere di giorno, nell'azienda di famiglia, e il vocalist di notte: "Sono sempre operativo". Si è fatto accompagnare dal fratello Alessio che fa l'infermiere. Ha un altro fratello di nome Davide. Nel corso della partita ha cambiato il pacco numero 15 – che conteneva 300mila euro – con il pacco 14.

Quanti soldi ha vinto Daniele nella puntata di sabato 8 novembre

Nei primi sei tiri sono già usciti di scena cifre piuttosto alte: 15mila euro, 10mila euro, 75mila euro e 100mila euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro: "È una bella cifra, farebbe comodo ma proviamo ad andare avanti". Peccato che subito dopo ha pescato il pacco da 200mila euro. L'offerta del Dottore è calata a 20mila euro. Daniele ha rifiutato: "Dottore, ovunque tu sia, ti ringrazio ma rifiuto l'offerta e vado avanti". La fortuna stavolta è stata dalla sua parte e il concorrente ha pescato tre pacchi blu. Il Dottore, allora, ha offerto 30mila euro. Ma Daniele e il fratello Alessio hanno deciso di fare un altro tiro. Ha aperto il pacco che conteneva 10 euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Il pacchista ha accettato. Ha ceduto il pacco 15 per prendere il pacco 14: "Mi è stato consigliato da una persona a me cara, la mia cara amica Mariapia". Subito dopo ha aperto il pacco numero 15 e ha scoperto che conteneva 300mila euro. Poi, ha pescato anche il pacco da 30mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma stavolta il concorrente ha rifiutato e ha aperto il pacco che conteneva 50 euro, ma anche il pacco nero che conteneva 200mila euro. Il Dottore ha offerto 10mila euro: "Arrivati a questo punto rifiuto l'offerta e vado avanti". Così, è arrivato alle battute finali con 20mila e 50mila euro. Il Dottore ha offerto 35mila euro. Daniele ha commentato: "Tra 20 e 50 mi prendo questi 35. Accetto l'offerta". Dunque ha vinto 35mila euro. Nel suo pacco c'erano 20mila euro.