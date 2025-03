video suggerito

Affari Tuoi, beffa per Roberta che sfiora i 300mila euro e rifiuta una maxi offerta del dottore Partita emozionante nella puntata di Affari Tuoi del 2 marzo, con la concorrente del Lazio che per volere troppo rifiuta 75mila euro e alla fine torna a casa con l’amaro in bocca. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Affari tuoi di domenica 2 marzo gioca Roberta, dal Lazio, presentata al pubblico da casa da Stefano De Martino. Una partita che è un continuo saliscendi, ma che si chiude con un momento al cardiopalma. Si inizia subito in discesa. Il primo pacco chiamato, quello delle Marche porta via i 50mila euro. Il secondo dei sei tiri invece è quello da 500 euro, riequilibrio tra pacchi blu e rossi. Nel terzo pacco Roberta si toglie subito il dente, trovando la specialità della sua regione: cacio e pepe. Anche il pacco successivo è favorevole, dentro ci sono i 75 euro. Anche il quinto tiro sorride alla concorrente, che trova solo 1 euro nel pacco e la serie finisce con un bilancio altamente positivo: nel pacco ci sono 5 euro. Prima chiamata al dottore, con un'offerta che rispecchia i sei tiri fatti, con 38mila euro proposti. Una proposta succulenta, ma che non si può accettare. Roberta va avanti. Si passa ai tre tiri successivi.

La partita di Roberta ad Affari Tuoi, De Martino cita Paolo Bonolis

La serie comincia male, Roberta trova 100mila euro nel pacco. Il secondo fa poco male, ci sono i 20mila nel pacco, ma il bilancio tra blu e rossi continua ad essere a favore di questi ultimi. L'ultimo pacco della serie chiama in causa Stefano, concorrente toscano di scandicci e De Martino, forse per la prima volta, cita la famosa frase che rese celebre la conduzione di Paolo Bonolis, con un gioco di parole: "Scandicci ma non apra". Il tiro, intanto, non è per niente fortunato, perché ci sono 200mila euro. In tre tiri Roberta vede prosciugato quel vantaggio posizionale acquisito con i primi tiri. La proposta del dottore, come prevedibile, è il cambio. Roberta crede nel destino, rifiuta il cambio e prosegue.

L'offerta del dottore rifiutata

La terza serie si apre ancora con un pacco rosso, quello da 10mila euro, meno doloroso degli altri. Anche quello successivo è da 30mila euro, ormai i pacchi blu sono un miraggio. Fortunatamente la serie si chiude bene, il pacco della Campania contiene solo 100 euro. Si arriva alla terza chiamata del dottore con quattro pacchi blu e quattro rossi. Ci sono ancora i 75mila e i 300mila. L'offerta del dottore si abbassa rispetto alla prima, con 24mila euro proposti: "Sono sempre molti soldi, ma ringrazio il dottore e proseguo". Roberta va avanti.

La quarta serie inizia con il passo giusto, perché Roberta chiama il pacco da 50 euro per primo. Il dottore propone un nuovo cambio, più un tiro aggiuntivo, ma Roberta è inamovibile: "Sono coerente con le cose che faccio, credo che questo sia il mio pacco e non ho avuto illuminazioni di altro tipo". Si prosegue con un'altra chiamata, quella da 5mila. Prosegue la situazione di equilibrio tra blu e rossi, ma i 75mila e i 300mila resistono. Arriva la chiamata del dottore, che alza la sa offerta e propone 30mila euro e Roberta, ancora una volta, rifiuta.

Si riparte e la prima chiamata è favorevolissima, perché se ne va anche il pacco da 20 euro. Il dottore propone un cambio e con gran decisione Roberta rifiuta, categoricamente. Una scelta giusta, perché al primo pacco chiamato se ne vanno anche 0 euro. A questo punto il bilancio è più che favorevole, con tre pacchi rossi contro un solo blu. Si torna a 38mila euro per l'offerta, ma Roberta, legittimamente, rifiuta. "Mi ha detto che se vincevamo 300mila euro sarebbe arrivata la proposta di matrimonio".

Roberta rifiuta i 75mila euro, ma nel pacco ha solo i 15mila

Con il pacco successivo se ne vanno i 15mila euro. Torna il dottore, che ripropone ancora i 38mila euro, una grande tentazione arrivati a questo punto. Roberta cede a un momento di commozione quando De Martino le chiede cosa farebbero con i 3oo mila euro: "Finire la casa che abbiamo comprato e poi tante cose che comunque fanno parte della vita. Avremo sicuramente un paracadute diverso, perché siamo partiti da zero. Abbiamo tante cose da fare". Il pacco successivo è un sospiro di sollievo: se ne vanno i 200 euro e la coppia resta con 15mila e il sogno dei 300mila euro. Soldi sicuri. Il dottore propone 75mila euro. "Starei peggio se accettassi e avessi 300mila nel pacco", Roberta rifiuta così l'offerta. Le cose, però, non vanno come vorrebbe. All'apertura del pacco la concorrente deve constatare che nel pacco ci sono 15mila euro: "Dovevamo cambiare il pacco", dice a suo marito. Roberta torna a casa con l'amaro in bocca.