video suggerito

Affari tuoi, Angelo è astuto e non cade nella trappola del Dottore: rischia di perdere tutto poi vince 75mila euro Nella puntata di Affari tuoi trasmessa giovedì 20 febbraio ha giocato Angelo, concorrente della Basilicata. Il pacchista, accompagnato dalla moglie Maria Domenica, è stato straordinariamente astuto. Non si è lasciato incantare dal Dottore e si è portato a casa 75mila euro. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 20 febbraio alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Angelo per la regione Basilicata con il pacco numero 11. Nel programma condotto da Stefano De Martino, il pacchista si è fatto accompagnare dalla moglie Maria Domenica. Tutti i pacchisti hanno indossato la coppola in suo onore. La partita è stata intensa. Il concorrente è riuscito ad arrivare alle battute finali con un ricco pacco da 75mila euro. Il dottore Pasquale Romano ha fatto di tutto per portarglielo via, incluso proporgli un cambio all'ultimo minuto. Ma Angelo è stato astuto e non si è lasciato incantare da lui. Così, ha vinto 75mila euro.

Chi è Angelo, la storia del concorrente della Basilicata e della moglie Maria Domenica

Angelo è il concorrente della Basilicata che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda giovedì 20 febbraio. È originario di Avigliano (Potenza). Nella vita gestisce una casa di riposo insieme al fratello: "Saluto tutti i nonnini che mi stanno guardando. La più grande è Maria che ha 98 anni". Poi, ha raccontato come è nata l'idea di aprire una casa di riposo:

Mia nonna paterna si era ammalata. Avevamo un bar, ma sentivamo il bisogno di cambiare lavoro. Da noi la popolazione è molto anziana e abbiamo deciso di fare questo cambio repentino di attività. Adesso abbiamo una quindicina di ospiti e stiamo facendo un ampliamento per arrivare a 24.

Ha deciso di partecipare al programma con la moglie Maria Domenica, laureata in filologia. Tra loro 11 anni di fidanzamento e 4 di matrimonio. Angelo ha raccontato: "Al matrimonio, nel 2021, avevo perso 30 chili. Ora li ho ripresi tutti quanti". Il giorno delle nozze, Angelo si è presentato vestito di verde. Maria Domenica ha commentato: "Non lo avevo visto prima, ma conoscendolo mi sarei stupita se fosse venuto vestito bene. Me lo aspettavo colorato, ma non così".

Affari tuoi, la partita di Angelo e quanto ha vinto nella puntata del 20 febbraio

Veniamo alla partita. I primi pacchi aperti da Angelo contenevano 30mila euro, 1 euro, 5mila euro, 50mila euro, fave e cicoria e 200mila euro. Il dottore ha offerto 29mila euro. Angelo ha finto di volere accettare la prima offerta: "Io vi saluto". Poi, è scoppiato a ridere e ha comunicato l'intenzione di andare avanti: "Possiamo ancora combattere". Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 200 euro e 0 euro. Stefano De Martino gli ha chiesto: "Ora dove vuoi andare?" e Angelo: "A casa con i soldi". Il conduttore di rimando: "Purtroppo c'è questo problemino che devi giocare prima". Così, ha aperto il pacco contenente 10 euro. Il dottore ha offerto 35mila euro. Angelo ha rifiutato. Ha aperto i pacchi da 15mila euro, 10mila euro e 20 euro. Il dottore ha offerto di nuovo 35mila euro in cambio di un pacco. L'offerta è stata rifiutata e Angelo ha aperto il pacco da 100 euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma il pacchista ha preferito tenere il pacco numero 11. Nel pacco seguente c'erano 20mila euro. Il dottore ha offerto 38mila euro. Il concorrente ha spiegato: "Ringrazio il dottore, io sono per fare la "tritazione" anche di questo". Purtroppo il pacco aperto subito dopo conteneva 100mila euro, così l'offerta del dottore è calata a 29mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Angelo ha poi pescato il pacco da 300mila euro. La partita è cambiata in un lampo. Il dottore ha offerto solo 11mila euro. Nei pacchi successivi c'erano 500 euro e 75 euro. Angelo è arrivato alle battute finali con 50 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Angelo ha commentato:

Io non credo ai numeri, né agli oroscopi. Rifiuto il cambio, perché questo è il pacco che ho pescato.Voglio salutare tutti i nonni della casa di riposo, i miei amici e in particolare un mio amico che mi ha portato fortuna nel casting. Ero con lui quando mi hanno chiamato. E grazie a te Stefano che ci fai sentire come se fossimo amici da una vita.

Angelo non ha ceduto alla proposta del Dottore e ha fatto la scelta giusta. Nel pacco numero 11 c'erano 75mila euro.