Affari tuoi, Alessia e Pamela piangono per il padre: “Quanti sacrifici ha fatto” e accettano l’offerta del Dottore

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 21 gennaio. Ha giocato Alessia dalla regione Sicilia. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dalla sorella Pamela. La concorrente ha pescato il pacco numero 17, che conteneva solo 100 euro. Lo ha cambiato con il pacco numero 5, che conteneva 20mila euro. Poi, ha sostituito il 5 con il pacco numero 6. Sul finale, le lacrime per il padre e i sacrifici che l'uomo ha fatto per la sua famiglia. Così, hanno deciso di accettare l'offerta del Dottore. E hanno fatto bene. Ecco come è andata la partita e quanti soldi ha vinto Alessia.

Affari tuoi, chi è Alessia concorrente della Sicilia

Alessia è la pacchista che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 21 gennaio. Originaria di Catania, fa l'infermiera in rianimazione pediatrica: "Un lavoro abbastanza emotivo, è una missione, sono felice di farlo, lo faccio con passione". Si è fatta accompagnare dalla sorella maggiore Pamela, che vive a Prato e fa la clinic manager e ha una figlia. Alessia ha confidato: "Mi ha iscritto mia sorella ad Affari tuoi, dedico questa partita alla mia famiglia e al mio fidanzato Francesco".

Quanti soldi ha vinto Alessia nella puntata di mercoledì 21 gennaio

Nei primi sei pacchi aperti da Alessia e Pamela sono usciti di scena 10mila euro e 200mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma le sorelle hanno rifiutato. Nei tre tiri successivi erano nascosti anche i 300mila euro e i 30mila euro. Il dottore ha offerto 18mila euro. Alessia ha rifiutato: "Siamo qui per giocare, proviamo a vincere di più. Ringraziamo e rifiutiamo". Subito dopo, però, ha pescato il pacco da 75mila euro. A questo punto il Dottore ha proposto il cambio, che stavolta è stato accettato. Alessia lasciato il pacco numero 17 per il pacco numero 5. Nel pacco 17 c'erano solo 100 euro. Poi però ha pescato anche i 100mila euro. L'offerta del Dottore è precipitata a 10mila euro. Alessia ha rifiutato la somma. Pamela ha confidato: "Io guardo i numeri, mi concentro e cerco di captare energia". E ha detto di sentire energia positiva nel pacco numero 16. Lapidario De Martino: "Non ha funzionato". Infatti, dentro c'erano 15mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio. Pamela si è commossa:

Alessia ha preso il pacco 5 e so perché. So quanto è importante questo numero per noi. Mi viene da piangere, è la data di nascita di nostro padre. Lui ha sempre lavorato, ci ha aiutato, ci ha permesso di comprare due case anche se paghiamo il mutuo, ma ha sempre fatto sacrifici per noi. Nostro padre si chiama Santo ed è un santo.

Tuttavia hanno deciso di cambiare il pacco. Hanno lasciato il pacco 5 e hanno preso il pacco 6. Il pacco 5 conteneva 20mila euro. Il Dottore le ha sorprese offrendo 20mila euro. Sul piatto ancora 200 euro e 50mila euro. Pamela ha commentato: "Ventimila euro sono soldi. Onestamente direi di accettare. Le cose per noi più importanti sono gli affetti, la famiglia, la salute. Ventimila euro sono soldini, anche se non ci cambierebbero la vita". Alessia si è detta d'accordo con la sorella: "Credo sia giusto accettare, se andiamo a casa con qualcosa siamo più contente. Facciamo tanti sacrifici, lavoriamo, è sempre una vincita". E hanno fatto bene, nel loro pacco c'erano 200 euro.