Adriana Volpe su Beatrice Luzzi al GF: “Ha mentito sul ruolo in Elisa di Rivombrosa, ecco dove” Adriana Volpe ha commentato quanto successo al GF tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi a proposito del ruolo in Elisa di Rivombrosa. Secondo l’ex opinionista, la concorrente avrebbe mentito: “Ha detto di aver rinunciato a dodici milioni al mese perché non ne poteva più di fare la cattiva in Vivere, però lo stesso anno ha fatto il provino per un personaggio cattivissimo”.

A cura di Elisabetta Murina

Beatrice Luzzi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. A far discutere, di recente, è stato il confronto che l'attrice ha avuto con Jane Alexander a proposito del ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa. Fuori dalla Casa, Adriana Volpe ha commentato quanto avvenuto tra le due e, in generale, le dinamiche che si sono create in questa edizione.

L'opinione di Adriana Volpe su Beatrice Luzzi

Adriana Volpe è stata una delle opinioniste del GF Vip insieme a Sonia Bruganelli e per questo si è appassionata molto al reality e alle sue dinamiche. Inizialmente, il suo personaggio preferito di questa edizione era proprio Beatrice Luzzi, poi però ha cambiato idea su di lei, come ha raccontato ospite di Casa Chi: "C‘era una cattiveria in casa e dei pregiudizi nei suoi confronti che ti portavano a proteggerla. Sarei entrata nella Casa in sua protezione. Era stata sottoposta a un attacco di tutti molto feroce".

"Beatrice ha mentito, vi spiego dove"

Volpe si è poi esposta riguardo al ruolo che, in Elisa di Rivombrosa, Beatrice Luzzi avrebbe sottratto a Jane Alexander. Le due si sono confrontate in diretta, nell'ultima puntata del GF, senza risolvere le questioni in sospeso. La prima sosteneva di essere più adatta: "Ti hanno doppiata, ero meglio io no?", mentre la seconda ritiene che Luzzi non sia nemmeno mai arrivata alla fase finale delle selezioni. Per l'ex opinionista del GF Vip, la concorrente ha commesso un errore: