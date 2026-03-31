Adriana Volpe rischia di incendiare la cucina al GF Vip, anche quest’anno è “colpa” di un bollitore

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Il bollitore meriterebbe ormai la cittadinanza onoraria come concorrente del Grande Fratello Vip. Se lo scorso anno Helena Prestes rischiò la squalifica per averlo scagliato contro Jessica Morlacchi, in questa edizione è Adriana Volpe a trasformarlo in un involontario “corpo del reato”. L’ex conduttrice Rai, in un momento di distrazione, ha infatti rischiato di dare fuoco alla cucina della Casa dopo aver appoggiato l'elettrodomestico, acceso e bollente, sul piano a induzione a sua volta attivo.

I Vip scongiurano il peggio nella Casa

Adriana, utilizzandolo erroneamente come se fosse un semplice bollilatte invece di un apparecchio elettrico con una base autonoma, ha posizionato il contenitore sulla piastra accesa, forse nel tentativo di scaldare la colazione. Provvidenziale è stato l’intervento dei coinquilini, che si sono immediatamente accorti dell’errore (messi in allarme dalla stessa Adriana) e sono intervenuti per rimuovere il bollitore dal piano e spegnerlo. Visibilmente preoccupato, Marco Berry ha notato che il calore era già stato tale da iniziare a fondere il cavo di alimentazione dell'apparecchio.

Un anno fa lo scoppio del "Bollitore Gate", sempre al GF Vip

Quanto accaduto oggi nella Casa del reality show – condotto quest'anno da Ilary Blasi – evoca ricordi molto diversi rispetto alla scorsa edizione, guidata da Alfonso Signorini. All’epoca, al culmine di una discussione accesissima, Helena Prestes afferrò il bollitore e lo scagliò contro Jessica Morlacchi, fortunatamente senza colpirla. In quell'occasione, Jessica chiese l’espulsione immediata della modella brasiliana, ritenendo il gesto di una violenza inaccettabile. Tuttavia, il GF decise di non squalificare nessuna delle due: né Helena per il lancio, né Jessica per le provocazioni che avevano preceduto lo scatto d'ira. Quest’anno, invece, la produzione non è dovuta nemmeno intervenire: sono stati i concorrenti stessi a evitare il disastro domestico.