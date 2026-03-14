Adriana Volpe al GF Vip su Antonella Elia: “È destabilizzante”, lei replica sui social

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip riporta in primo piano una delle dinamiche più longeve del reality: il dualismo tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Entrata ieri insieme a Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, la conduttrice trentina ha subito affrontato il tema della convivenza con la showgirl, che farà il suo ingresso ufficiale nella diretta di martedì 17 marzo.

Le parole di Adriana Volpe su Antonella Elia

Conversando con gli altri inquilini, Volpe ha tracciato una sorta di profilo psicologico di Antonella Elia, descrivendo un legame fatto di estremi. Nonostante i momenti di vicinanza, la loro convivenza si preannuncia complessa: "Con Antonella sono stati alti e bassi, montagne russe. È creativa, arguta e divertente, ma allo stesso tempo pungente e graffiante. Quando pensi di conoscerla, ti destabilizza. L'umore nella Casa lo detta lei".

I precedenti: una tensione nata nel 2020

La frizione tra le due affonda le radici nella quarta edizione del reality. All'epoca, la contrapposizione era netta: da un lato la diplomazia e il controllo di Adriana Volpe, dall'altro l'imprevedibilità e le reazioni istintive di Antonella Elia. Gli scontri verbali furono numerosi, spesso centrati sulla percezione di autenticità dei loro comportamenti. Negli anni successivi, i ruoli si sono invertiti e incrociati: entrambe sono state opinioniste del programma, mantenendo però una distanza colmata solo da occasionali confronti televisivi, spesso sfociati in veri e propri litigi.

La risposta di Antonella Elia sui social

Osservatrice esterna in attesa del proprio ingresso, Antonella Elia ha affidato ai social una replica sintetica e sarcastica. In un video pubblicato in mattinata, la showgirl ha commentato le affermazioni della collega con un ironico: "Che stress", ha detto, mentre si cimentava in una seduta di yoga improvvisata. Elia ha poi ipotizzato uno scenario di gioco già conflittuale attraverso un post su X: "Mi ci vedo: entrata e subito in nomination".