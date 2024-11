video suggerito

Ad Amici scoppia il ‘padella gate’ per le pulizie, Ilan contro Trigno: “Lasci sempre incrostato, mi sono rotto” Nella scuola di Amici 24 è scoppiato il ‘padella gate’: Ilan ha nascosto una padella sporca nel letto di Trigno per sollevare il problema delle pulizie in Casetta. “Lasci sempre incrostato, mi sono rotto i co**ioni”, ha detto il cantante. “Non sei il paladino delle pulizie, faccio quanto te”, ha ribattuto il compagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 24 è scoppiato il ‘padella gate‘. Trigno ha lasciato una padella sporca in cucina per tuta la notte dimenticandosi di pulirla e rifiutandosi di farlo nonostante i compagni glielo avessero ricordato. Così Ilan ha deciso di mettergliela direttamente nel letto per aprire un dibattito sul tema delle pulizie in casetta. Il gesto però non ha dato l'effetto sperato e ha portato a un'accesa discussione tra i due cantanti, compagni di stanza.

Ilan mette una padella nel letto a Trigno: ad Amici scoppia il ‘padellagate'

Come si è visto nel daytime del 29 novembre, una padella lasciata sporca da Trigno nel lavandino ha fatto nascere una discussione in Casetta, specialmente con Ilan. "Perché le padelle non le puliamo?", ha detto il cantante dopo averla vista. "Una persona aveva un compito da ieri sera, gliel'ho detto 10 volte", ha risposto Chiara riferendosi a Trigno. Ilan ha così organizzato un gesto estremo, non tanto per prendere in giro il compagno quanto per sollevare il tema della pulizia, che secondo lui rappresenta un problema: "Gliela metto sporca sotto il letto, non sto scherzando. Ha rotto i cog**ni, non può non pulire un ca**o". Così il cantante è passato dalle parole all'azione e ha nascosto sotto il piumone del compagno la padella sporca di pesce, chiedendo il supporto dei compagni nel momento in cui Trigno si sarebbe arrabbiato.

La reazione di Trigno e la discussione con Ilan

Poco dopo Trigno è tornato in Casetta e ha trovato la padella sporca che Ilan gli ha nascosto sotto il piumone. "Tutti l'abbiamo fatto quel pollo", ha detto il cantante, ribadendo di non averla usata da solo, anzi, di aver cucinato con altre persone. "Adesso non fate i parac**li", ha risposto il cantante, vedendo che nessuno degli altri dava il supporto sperato. "Lasci sempre incrostato, mi sono rotto le palle di pulire le padelle che non uso. Sei stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso", ha ribattuto Ilan.

Ma Trigno non è d'accordo: "Da che pulpito, che ti cucino sempre. Me lo dici se c'è qualche problema, non mi metti una pentola nel letto come fossi mia madre. Sei passato per il paladino delle pulizie, non lo sei, ma io in casa faccio quanto fai tu". "L'ho fatto per sollevare un problema, che non riguarda solo te. È mancata la solidarietà. Gli altri non hanno parlato, poteva essere l'inizio di una discussione costruttiva", ha ribattuto Ilan prendendosi la responsabilità del gesto. "Un gesto da bambino, hai voluto fare il fenomeno", ha concluso Trigno.

Il chiarimento tra Trigno e Ilan

Il giorno successivo alla discussione, è stato Ilan a fare il primo passo verso Trigno per chiedergli scusa, anche grazie all'aiuto di Vybes e vista l'amicizia che li lega. "Sento di doverti delle scuse, vorrei parlarne, ma vedo che anche tu sei stanco", ha detto il cantante al suo compagno di stanza. Il ragazzo ha accettato le scuse e ha aggiunto: "Dispiace anche a me litigare. Con tutti, te la sei presa con me. Ci stava sollevare la questione della pulizia, ma ci sono tanti modi per farlo. I tuoi gesti penso siano stati dettati da un nervosismo giornaliero, probabilmente in un altro momento non l'avremo fatto", ha concluso Trigno per chiarire.