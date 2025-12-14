Ad Amici la prof Celentano ed Emanuel Lo litigano per ‘colpa’ di Maria De Filippi, lei ammette: “Ho sbagliato io”

Lite in diretta tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, causata da una frase di Maria De Filippi, che ha coinvolto poi anche Emanuel Lo. Nella puntata del 13 dicembre di Amici 24, la prof di canto ha commentato la scelta della collega di far ballare Alessio con la professionista Giulia Pauselli, convinta che i due abbiano fisicità troppo diverse.

La maestra Celentano ha assegnato ad Alessio il compito di preparare un passo a due perché convinta che il ragazzo abbia un potenziale ma non riesca a esprimerlo al meglio nelle coreografie in coppia. L'allievo ha ballato in coppia con la professionista Giulia Pauselli, che secondo Lorella Cuccarini non è adatta alla sua stazza, in quanto più alta di lui. Durante l'esibizione dei professionisti, infatti, la prof Cuccarini ha aperto le braccia in segno di dissenso e Maria De Filippi l'ha notato: "Ho visto che hai allargato le braccia". "Per me è un'assurdità una cosa del genere. I partner non sono mai più piccoli delle ballerine", ha spiegato la prof di canto. La maestra Celentano ha sottolineato il motivo della sua scelta: "Io non mi sono mai intromessa nelle tue cose". "Ho sbagliato io", ha ammesso De Filippi. Celentano ha poi spiegato: "Io un sacco di volte ho ballato con partner più piccoli di me. Alessio non è un mingherlino, parliamo di stazza, a livello fisico possono ballare insieme".

Dopo aver visto l'esibizione di Alessio, la maestra Celentano ha spiegato di aver visto un miglioramento: "Devo dire che oggi hai fatto meglio rispetto alla prova, che era non classificabile. Poi si vede che non sai dove mettere le mani. Ti do 3, devi continuare a fare questo lavoro". Il prof Emanuel Lo ha invece fatto i complimenti al suo allievo: "Hai portato questo compito a casa in maniera sufficiente, per essere un danzatore di hip hop hai tantissime qualità". Poi ha lanciato la stessa sfida anche a Emiliano, allievo della maestra: "Vorrei girare questo compito a Emiliano perché per un danzatore come lui la tecnica del passo a due è fondamentale". "Parlo io, non mi interrompere. I compiti falli tu e non prendere quelli degli altri", ha risposto stizzita Celentano.

Emanuel Lo è convinto che sia Alessio che Emiliano possano ballare con Giulia Pauselli, pur sottolineando come la ballerina in realtà non sia adatta alle caratteristiche fisiche di nessuno dei due. I ballerini sono simili in altezza, fatta eccezione per pochissimi centimetri, anche se per Celentano la ‘stazza' è completamente diversa: "Emiliano deve avere una ballerina con la sua stazza. Toglietevi la maglia". "Se l'ha fatto Emiliano può farlo Alessio, sono tutte scuse", ha replicato Emanuel Lo. "È una ripicca, dovevi pensarci prima", ha concluso la maestra.