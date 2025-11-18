Ad Affari Tuoi, Valentina perde tutto nel finale e va alla Regione Fortunata: “Ho un mutuo da pagare che mi pesa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 18 novembre, la partita di Valentina dalla Puglia, precisamente da Bisceglie, insieme alla sorella Elisabetta. Lavora a Malpensa come agente di autonoleggio e gioca con il pacco numero 17.

La partita di Valentina insieme alla sorella Elisabetta

La partita di Valentina comincia male dall'1 delle Marche, che contiene 75mila euro. Dopo non va meglio perché trova un altro rosso, con il 12 della Basilicata che contiene 15mila euro. I quattro tiri successivi si alternano tra rossi e blu: 500 euro, 0 euro, 100mila e pure il pacco nero, che stasera vale solo 1 euro. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale, offre il cambio e lei accetta subito, scambiando il suo 17 con il numero 11. Via il dente via il dolore: apre il suo pacco originario e scopre che dentro ci sono 5 euro, in studio non può che essere grande festa. Come di consueto, Herbert Ballerina legge serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia estratto.

Tra un tiro e l'altro, Valentina scopre di non avere neanche 200mila euro ma la partita è tutta ancora da fare. Il Dottore richiama e stavolta offre 19mila euro, ma la protagonista della serata dice no. Dopo aver chiamato i 10 euro e i 20mila euro la partita della pugliese è in parità: 4 pacchi blu da un lato e 4 rossi dall'altro. Le viene offerto ancora il cambio ma lei dice no. La stessa cosa che dice anche ai 29mila euro proposti successivamente: "Ho un mutuo da pagare, è il peso più grande che ho", dice la pacchista, che sceglie di proseguire.

Il finale di partita di Valentina che va alla Regione Fortunata

Nel 10 della Sardegna ci sono 50mila euro e per un tiro il Dottore offre il cambio. Valentina accetta ancora. Apre subito l'11: contiene 10mila euro. Rifiuta 29mila euro e a un passo dalla fine le restano proprio i 300mila euro, ma dall'altro lato ha due pacchi blu. Il Dottore le offre 35mila euro ma lei crede nel suo pacco e corre il rischio. Purtroppo, nel 5 della Valle D'Aosta ci sono i 300mila e si va alla Regione Fortunata. Sceglie la Liguria e la Toscana ma niente da fare: torna a casa a mani vuote.