Ad Affari Tuoi, Thanat suggerisce la Regione fortunata a Costantino: cos’è successo nel finale di partita

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 25 ottobre, la partita di Costantino dal Lazio, che si occupa di consulenza per le banche. Stasera gioca insieme alla sorella Marina, che fa l'impiegata in una società energetica.

La partita di Costantino insieme alla sorella Marina

Costantino cede a Marina l'onore del primo tiro della sua partita e mai scelta fu più sbagliata: lei sceglie il 14 del Molise, che contiene 300mila euro. Dopo si riprende e trova i 20 euro, ma la gioia è solo momentanea perché dopo chiama i 100mila. Il pubblico prova a dargli una spinta di positività inneggiando i pacchi blu, e in effetti dopo chiama 500 euro, 200 ma anche i 20mila. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale: cambio. Lui rifiuta e va avanti. Con la tripletta successiva individua tutti pacchi blu, il Dottore quindi offre 30mila euro. Costantino quindi spiega qual è il suo sogno: acquistare la casa dove lui e sua sorella abitano, dove hanno vissuto per tanti anni con i loro nonni: "Vorrei che mia madre potesse vivere un po' più serenamente", dice commosso. Poi rifiuta l'offerta.

Tra un tiro e l'altro la partita del pacchista si mette decisamente bene: resta con soli due pacchi blu, il pacco nero e cinque rossi. Il Dottore per un tiro ora sale e gli offre 35mila euro: sua sorella Marina però lo convince a dire ancora no.

Il finale di partita di Costantino che va alla Regione Fortunata

A un certo punto, poi, la svolta: dopo aver chiamato il pacco nero che stasera conteneva 75mila euro, Costantino accetta il cambio e prende il numero 13. Apre il suo pacco originario e scopre che conteneva 10mila euro. L'imbuto si stringe e il concorrente del Lazio fa fuori i 200mila euro e dopo i 50mila. Il finale è un disastro: anche i 75mila vanno via e si va alla Regione Fortunata. Lui e la sorella scelgono la Sicilia, la regione d'origine della nonna a cui sono tanto affezionati, e non danno ascolto al consiglio di Thanat che gli aveva suggerito il Lazio: i due tornano a casa a mani vuote.