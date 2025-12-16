Ad Affari Tuoi Sonia gioca con l’aiuto di nonna Maria collegata: “Ha imparato a scrivere grazie al programma”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia è la concorrente della puntata del 16 dicembre di Affari Tuoi. Rappresenta la Basilicata e gioca nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 8. Vive a Picerno ed è una osteopata di professione. Ad accompagnarla il marito Francesco, arredatore di ristoranti e bar, a cui è legata da 22 anni. "Ci siamo conosciuti in palestra, entrambi istruttori", spiega lui. Ad aiutarla in collegamento Nonna Maria, che ha imparato a scrivere i numeri grazie al programma, visto che come spiega la concorrente non è potuta andare a scuola,

La partita di Sonia ad Affari Tuoi

La partita di Sonia ad Affari Tuoi inizia con il pacco del Trentino Alto Adige, che contiene 100euro. Nei tiri successivi la concorrente elimina sia pacchi blu che rossi, come quello dei 100mila euro. Dopo i primi 6 tiri, il Dottore propone un'offerta di 30mila euro, che la concorrente rifiuta. In partita anche l'aiuto di Nonna Maria, collegata da casa, che ha imparato a scrivere i numeri grazie ad Affari Tuoi.

Nonna Maria aiuta Sonia in collegamento da casa

La fortuna sembra essere dalla parte della concorrente, che nei tiri successivi elimina un pacco blu, chiedendo di nuovo alla sua "aiutante". Il Dottore torna a chiamare e questa volta propone un cambio bacco, che Sonia accetta: lascia il numero 8 per il 9. Nel suo pacco di prima c'era solamente 1 euro.

Quanti soldi ha vinto Sonia ad Affari Tuoi

La partita di Sonia si avvia verso il finale con soli 3 pacchi blu e il resto rossi, compreso quello nero. Il Dottore offre 35 mila euro, ma la coppia ancora una volta non accetta: "Ringraziamo il dottore, andiamo avanti". Nel pacco nero, che la concorrente trova nei tiri successivi, ci sono 15mila euro. Dopo un secondo cambio rifiutato e un assegno da 35mila tritato, su consiglio di nonna Maria che commenta "sono pochi", Sonia è determinata ad andare fino in fondo. Il sogno dei 50mila euro sfuma, ma le cifre più alte sono ancora in gioco. Il Dottore alza il tiro con un assegno da 50mila euro, ma Sonia commenta: "Io non ho sfumature, o tutto o niente. La vita mi ha offerto tanto e tolto tanto, ci voglio provare". I 300mila euro non sono più tra le possibili vincite, perché erano nel pacco del Molise scelto nel tiro successivo. Rifiutata anche l'ultima offerta, è arrivato il momento del finale: nel suo pacco ci sono 0 euro. La concorrente tenta la fortuna con la Regione Fortunata, che vale 100mila euro la primo tiro e 50mila al secondo. La coppia sceglie il Piemonte e la Puglia, ma la fortuna non li assiste.