Ad Affari tuoi Sara sbaglia tutto, il Dottore le fa un’offerta ridicola poi la imbarazza: “Tornerai col tuo ex?”

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 29 ottobre. Nel programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha giocato Sara dalla regione Friuli Venezia Giulia. Ha scelto il pacco numero 5, che conteneva 10mila euro, che ha cambiato con il 7. Si è fatta accompagnare da Ruben, l'ex compagno con cui ha avuto il figlio Elia. Il Dottore ha colto l'occasione per spettegolare: "Ruben vuoi tornare con la tua ex?". La partita ha visto uscire di scena subito i pacchi più ricchi. Così, le offerte del Dottore sono state particolarmente basse: 4mila e 5mila euro. Sara ha vinto solo 200 euro.

Affari tuoi, chi è Sara concorrente del Friuli Venezia Giulia

Sara è la concorrente di Affari tuoi che ha giocato mercoledì 29 ottobre per la regione Friuli Venezia Giulia. È originaria di Gradisca d'Isonzo in provincia di Gorizia. Lavora come estetista in un centro estetico aperto con la madre. Ha un figlio, Elia, che ha 7 anni. Ha deciso di farsi affiancare da Ruben, padre del bambino. I due non stanno più insieme da 2 anni. Si sono conosciuti a 17 anni. Il Dottore, in vena di pettegolezzi, ha chiesto: "Ruben vorresti tornare con la tua ex?". De Martino ha esclamato: "Ma si faccia gli affari suoi", mentre Ruben e Sara facevano di no con la testa imbarazzati. Anche il conduttore, nel corso della puntata, ha ironizzato sul rapporto tra i due rimarcando soprattutto i momenti di disaccordo: "Non siete d'accordo? Altrimenti stavate insieme". La concorrente, poi, ha parlato dei sogni suoi e del figlio Elia:

Elia vorrebbe andare a New York, poi vorrebbe una bella macchina, perché è fissato con le macchine. Io vorrei estinguere il mutuo, vivo da sola, è impegnativo.

Quanti soldi ha vinto Sara nella puntata di mercoledì 29 ottobre

Con i primi tiri sono già usciti di scena 200mila euro, 100mila euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Sara ha accettato e ha ceduto il pacco numero cinque per prendere il pacco numero sette. Il pacco numero 5 conteneva 10mila euro. Subito dopo ha pescato il pacco da 50mila euro. Il Dottore, allora, ha offerto 19mila euro, ma l'offerta è stata rifiutata. La situazione, poi, è precipitata. Ruben ha chiamato il pacco che conteneva 300mila euro. Stefano De Martino gli ha fatto da scudo, mettendosi tra lui e Sara (vedi foto in alto, ndr), temendo ironicamente una possibile reazione della donna, che ha commentato: "Non posso, ci sono le telecamere". Subito dopo l'ex coppia ha pescato anche i 75mila euro. Il Dottore ha offerto solo 4mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nei tiri successivi, Sara ha fatto fuori alcuni pacchi blu e l'offerta si è alzata a 5mila euro. La concorrente ha preferito rifiutare. È arrivata alle battute finali con 200 euro e 20mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Sara ha deciso di rifiutare e in lacrime ha spiegato perché ha tenuto il numero 7: "Il 7 è un numero che mi ha dato Elia e che ho anche sognato. Mio figlio mi ha detto: ‘Con il 7 vinci'". Purtroppo nel suo pacco c'erano solo 200 euro.