Ad Affari Tuoi, Maurizio spiazza De Martino con una richiesta particolare: “È un momento difficile”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 17 gennaio, la partita di Maurizio dalla Valle D'Aosta. Stasera gioca con il pacco numero 17 insieme ad Alberto, suo nipote. Nella vita fa il vigile del fuoco cinofilo e dimostra di avere il coraggio che si addice al suo mestiere fino alla fine, quando fa una richiesta particolare a Stefano De Martino e non riesce a trattenere l'emozione.

La partita di Maurizio insieme ad Alberto

La partita di Maurizio comincia dal pacco 2 della Basilicata, che contiene 30mila euro, mentre il secondo tiro individua la campanulla e in studio si fa festa. Le quattro mosse successive si alternano tra pacchi blu e rossi: 100 euro, 0 euro, 100mila e 50mila. Per cominciare il Dottore offre 30mila euro: "Sono belli", commenta Alberto, ma la serata è appena iniziata e zio e nipote scelgono di andare avanti. Fuori il pacco nero, che stasera conteneva solo 10 euro, e pure Gennarino: il Dottore offre il cambio e lui accetta, lascia il 17 per il 9. Il colpo di scena però arriva qualche minuto più tardi, quando Maurizio cambia ancora pacco e prende il 5: stavolta apre subito il 9 e scopre che conteneva 200mila euro. Sui social i post di commento sulla scelta sbagliata si moltiplicano.

Il Dottore offre a Maurizio 20mila euro, ma il valdostano sceglie di rischiare, anche perché i 300mila euro sono ancora in gioco. Il pacchista ora apre il 17, il pacco che aveva pescato all'inizio: conteneva solo 10 euro. La partita ora è in equilibrio con due pacchi blu da una parte e due rossi dall'altra, quindi gli vengono offerti 30mila euro, ma dice ancora no.

Il finale di partita di Maurizio

Il sogno finisce poco dopo, nel pacco dell'Emilia Romagna ci sono 300mila euro. Dopo aver rifiutato 5mila euro, è determinato a salvare l'unico pacco rosso rimasto. Il tiro finale vede 20mila euro da un lato e 50 euro dall'altro: il Dottore offre il cambio. "Per quanto bene voglia al Dottore, ci tengo alla mia pelle", dice Maurizio, e rifiuta il cambio. A quel punto, il concorrente si commuove e fa una richiesta speciale: salutare suo padre Sergio e sua madre Caterina, ma in particolare suo zio Pino: "Sta passando un momento difficile", dice in lacrime. Alla fine porta a casa 20mila euro.