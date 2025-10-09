Ad Affari Tuoi Klemens non si fida del Dottore e perde tutto: neanche la Regione Fortunata salva la partita

Nella puntata del 9 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Klemens dal Trentino Alto Adige. Dopo aver rifiutato fino alla fine le offerte del Dottore e aver scoperto che nel suoi pacco c’era solo 1 euro, il concorrente gioca alla Regione Fortunata. La fortuna però non lo assiste e torna a casa a mani vuote.

Klemens Schwarzer è il concorrente della puntata del 9 ottobre di Affari Tuoi. Rappresenta il Trentino Alto Adige e gioca nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 9. Vive a Meltina, in provincia di Bolzano, ed è un agente di commercio che si occupa della vendita di bollicine e distillati. È padre di un bambino di nome Stephens ed è fidanzato con Nicole. Ad accompagnarlo il papà Andreas, consulente finanziario.

La partita di Klemens ad Affari Tuoi

La partita di Klemens ad Affari Tuoi inizia con il pacco numero 2, nel quale sono contenuti 30mila euro. La fortuna sembra essere dalla sua parte: nei tiri successivi elimina 3 pacchi blu consecutivi e quello nero, che questa sera vale solamente 10 euro. Dopo i primi tiri, arriva la chiamata del Dottore e la prima offerta dal valore di 38mila euro. "Non male, ma ringraziamo il Dottore e proviamo il tritatore", dice il concorrente.

Klemens continua a essere fortunato e a fare la scelta giusta, pacco dopo pacco. Per tre volte consecutive elimina infatti solo pacchi blu. In studio un clima di festa e Stefano De Martino scherza: "Diamo fondo alle casse del Dottore". Poco dopo il Dottore torna a farsi sentire e propone un cambio, che viene rifiutato. La ‘catena' fortunata però si interrompe e Klemens elimina i due premi massimi, 300mila e 100mila euro.

Il finale della partita di Klemens ad Affari Tuoi: quanti soldi ha vinto

Dopo un altro cambio rifiutato e i 75mila euro sfumati, la partita di Klemens si avvia verso la fine. Il Dottore propone un assegno dal valore di 20mila euro, ma il concorrente vuole arrivare fino alla fine. Tre pacchi blu da una parte e quattro rossi, tra cui 200mila euro. Il Dottore insiste nel cambiare pacco, ma Klemens è piuttosto dubbioso e alla fine decide di rifiutare: "Potrebbe essere che ci vuole dare una mano, oppure anche toglierla".

Il sogno dei 200mila euro si infrange, così come quello dei 20mila euro. Klemens chiede aiuto al ‘mantra' di Stefano De Martino, ma neanche questa strategia funziona. Nel suo pacco c'era solo 1 euro, così il concorrente tenta l'ultima spiaggia con la Regione Fortunata. Sceglie di puntare 100mila euro sul Veneto, ma perde tutto: la Regione era l'Abruzzo.