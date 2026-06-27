Ad Affari Tuoi, il Dottore scherza sul futuro di Thanat e Lupo: “Uno solo si salverà”

Il Dottore scherza sul futuro dei due habituè di Affari Tuoi: “Uno solo si salverà tra Thanat e Lupo”, alludendo a una possibile conferma per la prossima stagione.

Thanat e Lupo sono ormai i due habitué del pubblico di Affari Tuoi. Sono diventati una vera e propria coppia comica, quasi i detentori di una rubrica fissa e, nella puntata del 27 giugno, si sono ritagliati l'ennesimo siparietto destinato a far parlare.

La scena si è accesa mentre Giorgia, la giovane concorrente sarda, cercava di liberarsi dei pacchi pesanti. De Martino li ha richiamati per il rito scaramantico più atteso: "Ora tu mi trovi un pacco blu!", hanno intonato Thanat e Lupo insieme a tutto lo studio.

Il verdetto, però, ha diviso nettamente i due. Il pacco indicato da Thanat si è rivelato l'innocuo pacco Ballerina, con l'esibizione di Martina Miliddi, che ha fatto ballare lo studio e ha lasciato intatte le speranze della concorrente. Quello chiamato da Lupo, invece, ha portato via 20mila euro, uno dei premi che Giorgia avrebbe voluto difendere. La differenza non è sfuggita a nessuno, tantomeno alla protagonista: "Comunque era meglio Thanat", ha scherzato lei.

A rendere il tutto ancora più gustoso ci ha pensato il Dottore, che ha colto l'occasione per una battuta dal doppio fondo: "Uno solo si salverà tra Thanat e Lupo". Una frase lanciata per gioco, ma che è suonata come un'allusione scherzosa a una possibile conferma o esclusione per la prossima stagione del programma.

Il pubblico ha riso, lo studio si è scaldato, e ancora una volta i due personaggi hanno dimostrato di essere ormai parte integrante del meccanismo dello show. Tra mantra, scaramanzie e battute al vetriolo, Thanat e Lupo si confermano i jolly comici di questa edizione di Affari Tuoi. Lo stesso Thanat è entrato nel cuore del pubblico a casa. Un suo post pubblicato proprio alla fine delle riprese e soprattutto per salutare per l'ultima volta il Teatro delle Vittorie (dall'anno prossimo Affari Tuoi si registrerà a Milano) è diventato immediatamente virale: "Mi ha cambiato", aveva scritto, "è diventato casa per me".