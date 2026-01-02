Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 2 gennaio, la partita di Orazio dalla Campania, precisamente da Arzano. Lavora in una compagnia che si occupa di circo, teatro e arte di strada e stasera gioca insieme alla sua dolce metà, Gabriella. Hanno due figli, Giorgio e Matteo.

La partita di Orazio insieme a Gabriella

La partita di Orazio comincia dal pacco 11 dell'Emilia Romagna, che contiene 20 euro, e doopo va pure meglio perché nella Sicilia trova i 5 euro. I quattro tiri successivi si alternano tra blu e rossi: 10 euro, 100mila, 1 euro e 10mila. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e gli offre 30mila euro, lui non ci pensa un attimo e rifiuta. La partita riprende tra una mossa e l'altra ma i pacchi rossi sono ancora in maggioranza. L'ultimo tiro prima della nuova chiamata individua 100 euro e in studio parte "Che gusto c'è" di Fabri Fibra e Tredici Pietro. I rossi sono ancora tanti e i due pacchi maggiori sono ancora lì, il Dottore quindi propone il cambio e Orazio accetta. Scambia il suo 4 per il 18 del Molise, scoprendo che nel suo pacco originario c'erano 30mila euro.

Nel 12 delle Marche c'è il pacco nero, che stasera conteneva 0 euro. Gli vengono offerti 35mila euro per due tiri e lui e Gabriella dicono ancora no. Due tiri: 50 euro e 15mila. La partita è in totale equilibrio: da un lato 3 blu (0 e 200 euro, e Gennarino), dall'altra 3 blu (75mila, 300mila e 200mila).

Il finale di partita di Orazio

Per un solo tiro, il Dottore sale a 45mila euro, Orazio rifiuta di nuovo. Nel 19 del Piemonte ci sono 0 euro e in studio è grande festa. Dice no al cambio e trova Gennarino, la partita sembra praticamente perfetta. L'offerta arriva a 65mila euro per un tiro: "Sono un sacco di soldi", commenta Gabriella, ma ringrazia e invita il compagno a dire no. Il finale di partita è da sogno: Orazio rifiuta 110mila euro e trova i 200mila. Al tiro finale arriva con 300mila euro e 75mila. L'ultima offerta della serata è di 120mila euro, Orazio decide di arrivare fino in fondo ma festeggia a metà: torna a casa con 75mila euro.