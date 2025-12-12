Ad Affari Tuoi Giulia rischia tutto fino alla fine: “È un momento strano della vita”, ma il Dottore bleffa

Giulia dalla Sardegna è stata la protagonista della puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi. La concorrente ha giocato fino alla fine rifiutando ogni offerta del Dottore, insieme al fidanzato Alessandro, convinta di avere 300mila euro. Ma il finale non è quello che si aspettava.

Giulia è la concorrente della puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi. Rappresenta la Sardegna e gioca nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 15. Vive a Sassari, ha 30 anni ed è un ingegnere edile. Ad accompagnarla il marito Alessandro, autista di camion.

La partita di Giulia ad Affari Tuoi

La partita di Giulia ad Affari Tuoi inizia con il pacco del Molise, che contiene 50 euro. Nei tiri successivi la concorrente elimina perlopiù pacchi blu (200,0, 10 euro) e solo un pacco rosso. Il Dottore propone un'offerta di 38mila euro, ma la coppia vuole andare avanti: "Partiamo bene ma non ci bastano. Siamo pronti ad andare avanti".

La fortuna è dalla parte di Giulia nei tiri successivi, che elimina da tabellone prima Gennarino e poi pacchi blu, 20 e 500 euro. In gioco ancora 7 pacchi rossi, tra cui i 300mila. Anche la seconda offerta da 48mila euro viene rifiutata. "A casa rifiuto sempre, probabilmente anche oggi", dice Alessandro. I pacchi rossi iniziano a diminuire con l'eliminazione dei 200mila euro.

Il finale della partita di Giulia: quanti soldi ha vinto

La ‘strategia' di Giulia sembra funzionare, tanto che rimane con un solo pacco blu. Il Dottore ammette di essere in difficoltà e continua con le offerte, sempre di 48mila euro. "Siamo decisi, ci stiamo divertendo", dice la 30enne andando avanti nel gioco. Purtroppo iniziano a essere eliminati anche pacchi rossi, prima i 200mila e poi il pacco nero, che ne valeva 75mila. Rifiutati anche i 50mila e il 55mila euro del Dottore, Giulia vuole andare fino in fondo e spiega: "Siamo in un momento della nostra vita. In un mese è successo di tutto, siamo davvero grati alla vita. Ho fatto 30 anni, ci siamo sposati, abbiamo festeggiato 15 anni di fidanzamento, il viaggio di nozze. Il giorno del nostro matrimonio è stato il più bello della nostra vita, ci siamo resi conto del bene che ci circonda. Avevamo 220 invitati, persone davvero felici per noi. È un'occasione che voglio vivere".

Il tiro finale elimina l'ultimo pacco blu e Giulia si trova con due rossi, 50mila da una parte e 300mila dall'altra. "Sono convinta che qui ci sia un rosso", dice. L'offerta finale è di 150mila, che fa vacillare la concorrente: "Noi abbiamo un mutuo, abbiamo comprato casa 2 anni fa, poi il matrimonio. Abbiamo fatto sempre tutto da soli, lui si alza alle 3 del mattino per lavorare". Tritato l'ultimo assegno, nel suo pacco c'erano 50mila euro e non 300mila come si aspettava.