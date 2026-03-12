Ad Affari Tuoi Giulia incinta e il marito accettano l’ultimo assegno: “Dobbiamo accontentarci”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, giovedì 12 marzo, Giulia Scicchitano della Regione Veneto. Originaria di San Bonifacio, provincia di Verona, ha 32 anni e lavora come agente di commercio. "Sono in dolce attesa, di Leonardo" ha raccontato la pacchista prima di presentare in studio Matteo, il marito che l'ha accompagnata per la partita. "Ci siamo conosciuti da piccoli, a 11 anni era il mio migliore amico. Giocavamo insieme, le nostre mamme hanno lavorato insieme per 20 anni. Le famiglie si conoscono da sempre", ha raccontato lei prima di iniziare la sfida contro il dottore. Dopo una lunga e tortuosa partita, la coppia è tornata a casa con 22mila euro, offerti dal dottore.

La partita di Giulia ad Affari Tuoi del 12 marzo

Con i primi sei tiri a disposizione, Giulia ha eliminato dal tabellone 200mila euro, la magliagratta (pacco speciale inventato da Herbert Ballerina), 100mila euro, 75mila euro, 10 euro e 20 euro. Il dottore, come prima offerta, ha proposto 25mila euro. "Il tabellone è ancora carino, quando ho pescato ho pensato "Se tira un calcio, siamo ricchi". E lo ha tirato" ha dichiarato Giulia prima di tritare l'assegno. Con i tiri a disposizione ha aperto i pacchi da 50mila euro, 300mila euro e Gennarino, e il dottore ha allora proposto il cambio, per cinque tiri. La pacchista ha accettato prima di lasciare il suo 10 per il numero 7: il suo conteneva 15mila euro.

Eliminato dal tabellone il pacco ballerina, 0 euro, 10mila euro e 50 euro, il dottore ha proposto 10mila euro. Rifiutati. Giulia del Veneto ha poi aperto il pacco da 1 euro e il dottore le ha offerto 15mila euro: anche questo assegno è finito nel tritacarte. Aperto il pacco da 20mila euro, per lei è arrivato di nuovo l'assegno da 10mila euro. "Per un tiro ci proviamo, vediamo se la fortuna ci assiste" ha dichiarato la pacchista prima di eliminare dal tabellone 30mila euro, l'ultimo rosso rimasto in gioco. Senza cuscinetti, è rimasta comunque con il pacco nero disponibile.

Il finale di Giulia che torna a casa con 22mila euro

Il dottore ha proposto a Giulia e al marito Matteo 10mila euro. "Penso che dovremmo avere solo un po' di fortuna, tritiamo l'assegno" ha dichiarato la pacchista prima di sfidare la sorte e aprire il pacco da 200 euro, rimanendo così in finale con 100 euro e il pacco nero. Il dottore ha offerto alla coppia 22mila euro. Giulia ha così commentato: "Il 20 è il giorno del mio compleanno, la data di presunto parto è il 20 luglio, giorno del mio compleanno. Sto creando un mini me. 20 sono le puntate che sono qui. Sono venuta qui per divertirmi, e loro sono stati una squadra fenomenale. La vera vittoria è conoscere persone così splendide". Il marito ha aggiunto: "Il rischio è alto ora, è una doppia incognita e non abbiamo cuscinetto. La scelta più giusta ora è accontentarci". Insieme hanno deciso di accettare l'offerta, "Per il piccolo Leonardo". Nel loro pacco c'era l'incognita del nero dal valore di 30mila euro.