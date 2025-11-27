Ad Affari Tuoi Gemma è a un bivio e sceglie il Dottore: “Non voglio andare via senza nulla, ho un mutuo da pagare”

Gemma dalla Calabria è stata la protagonista della puntata del 23 novembre di Affari Tuoi. La concorrente ha giocato fino alla fine e ha poi accettato l’offerta del Dottore di 20mila euro. “Tolgo soldi dal mutuo, è già qualcosa”, spiega.

Gemma è la concorrente della puntata del 27 novembre di Affari Tuoi. Rappresenta la Calabria e gioca nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 1. Vive Mirtocrosia, in provincia di Cosenza, ed una parrucchiera, così come tutta la famiglia, Ad accompagnarla la sorella Margherita.

La partita di Gemma ad Affari Tuoi

La partita di Gemma ad Affari tuoi inizia con un numero preciso, il pacco 20, che fortunatamente contiene 1 euro. "È un numero molto brutto per me, lo devo togliere, mi ha fatto stare male", ha commentato la concorrente. Nei tiri successivi elimina tre pacchi rossi, 75mila, 10mila e 200mila euro, ma trova anche Gennarino, che le fa vincere un jackpot di 4mila euro. Il Dottore arriva con la prima chiamata e propone un assegno di 27mila euro. "Una bellissima offerta, per fare questi soldi ci vogliono tanti giorni di lavoro, però ancora ci sono tanti rossi", dice Gemma rifiutando.

Herbert Ballerina aiuta Stefano De Martino nei tiri successivi, in cui la fortuna assiste la concorrente, che trova 2 pacchi blu da 200 e 50 euro. Il Dottore offre 30mila euro, ma Gemma rifiuta: "Ho tanti progetti. Ho un mutuo da estinguere e ancora non riesco a finire casa. Al salone ho mia mamma che mi aiuta e vorrei farle un bel regalo, ma con questo non riesco". L'aiuto del mantra

Quanti soldi ha vinto Gemma ad Affari Tuoi

Il sogno dei 300mila euro sfuma e la partita si avvia piano piano verso il finale. Dopo aver rifiutato anche un cambio, Gemma è convinta che nel pacco nero ci siano 300mila euro. Il Dottore gioca a ribasso con 9mila euro, che vengono immediatamente tritati. Le due sorelle decidono di aprire i pacchi 15 e 17, che corrispondono alle date del loro compleanno: al loro interno 10 euro e 15mila.

Sono rimaste tre alternative: 20 euro, 50mila euro e il pacco nero, che può avere anche cifre più alte. "Sono i numeri che avrei voluto portare fino alla fine. L'8 è la data di nascita di mio padre, l'abbiamo sognato. Anche il 2, di mia mamma, ci è apparso in sogno più volte", spiega Gemma. La scelta ricade sul 2, pacco nero, che valeva 500 euro. Il Dottore offre 20mila euro finali e Gemma, dopo aver ringraziato tutti, accetta la somma. "Sono a un bivio, non voglio andare via senza nulla. Tolgo 20mila euro dal mutuo, è già qualcosa", spiega. Nel suo c'erano 50mila euro.