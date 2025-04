Ad Affari Tuoi Antonella si commuove e accetta l’offerta del Dottore, poi si pente: nel suo pacco c’era di più

video suggerito

Antonella e Felice sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 12 aprile. La coppia accetta l'offerta del Dottore, salvo poi scoprire di aver pescato un pacco contenete una cifra maggiore.

Antonella dal Piemonte è la protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 12 aprile. La concorrente, che pesca il pacco numero 20, gioca insieme al compagno Felice. Nelle battute finali i due cedono all'offerta del Dottore, salvo poi scoprire che il loro pacco conteneva una cifra maggiore.

La partita di Antonella e Felice

I primi sei tiri della partita di Antonella e Felice, nonostante l'iniziale fortuna, portano la coppia a perdere la cifra più alta in gioco. Nell'ordine, via: 200, 20mila, 0, 300mila e 5 euro. "Tutto sommato ci sono ancora tanti blu quanti rossi" commenta Stefano De Martino. I due rifiutano i primi 30mila euro offerti dal Dottore. Subito dopo, però, perdono 100mila e 200mila euro. Antonella non si arrende e trita il secondo assegno del Dottore da 13mila euro. Con i tiri successivi, via 500, 15mila e 100 euro. I concorrenti rifiutano il cambio, spiega la protagonista della partita: "Credo nel numero che ho pescato". Successivamente apre un blu da 50 euro e dice no ai 15mila euro del Dottore. È festa in studio quando Felice trova il pacco contenente il vitello tonnato. L'atmosfera, però, viene rovinata quando i due trovano il pacco da 75mila euro. L'ultima offerta del Dottore è da 10mila euro, ma ancora una volta Antonella rifiuta.

Il finale di Antonella e Felice

Mentre la partita si avvia alla conclusione, sul tabellone rimangono tre rossi da 50mila, 3omila, 10mila euro e un blu da 1 euro. "Il gioco si fa duro" osserva il conduttore. Sul finale, infatti, Antonella si trova con il blu da 1 euro e un rosso da 50mila. Il Dottore sceglie di lasciare alle carte il destino della concorrente, che pesca quella dell'offerta che ammonta a 2omila euro. "Arrivata a questo punto dove ho queste alternative, nulla o 50mila, non me la sento di rischiare. Abbiamo tanti progetti" dice commossa Antonella prima di accettare. "Vorremo una casetta, una famiglia" aggiunge Felice. Nel loro pacco, però, c'erano 5omila euro.