Ad Affari Tuoi Andrea accetta 38mila euro: “So quanto mi sacrifico per guadagnarli”, nel suo pacco solo 20 euro

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 9 febbraio è Andrea "Commesso" da Messina, in Sicilia. Come si intuisce dall'epiteto che gli hanno dato i suoi amici pacchisti, il 49enne siciliano è un commesso appassionato di ciclismo, e ad accompagnarlo c'è sua moglie Lucia. Il pacco pescato è il numero 9, non resta che scoprire come si evolverà la partita del simpatico giocatore siciliano, amante dei papillon, tanto che tutti i concorrenti lo indossano in suo onore. Specialità della serata, non potevano che essere i cannoli.

La partita di Andrea ad Affari Tuoi

La partita inizia con un po' di colore, con Stefano De Martino che vuole sapere come è nato l'amore tra Andrea e la sua dolce metà: "Ci siamo conosciuti a Pasquetta, in campagna, non ci dovevo essere. Me l'hanno presentata e me ne sono scappata. Era un bel campo di fave e io me ne sono andato a mangiare le fave". Il gioco può avere inizio. Il primo pacco ad essere chiamato è la Toscana, che porta via 500 euro, il secondo tiro cade sul pacco 17 del Friuli Venezia Giulia che però contiene 30mila euro, il terzo tiro lo chiama Lucia e all'interno del pacco ci sono 10mila euro. Lucia chiama anche il tiro successivo, la Calabria che porta via solo un euro. Il prossimo tiro porta Andrea in Basilicata e vanno via 20mila euro. L'ultimo dei primi sei tiri, li porta in Emilia Romagna, nel pacco numero 7 ci sono 50 euro. Il dottore fa la sua telefonata e Andrea gli propone un'offerta, si parte da 38mila euro. "Siamo venuti qua per giocare, ma noi qui tritiamo" e la coppia rifiuta l'offerta.

Prossimo passo sono i tre tiri, Lucia chiama il Veneto e vanno via solo 200 euro, secondo tiro porta Andrea in Sardegna e nel pacco di Morena ci sono 200mila euro. Ultimo dei tre tiri è la Lombardia con il pacco numero 1 in cui ci sono i cannoli. "Mi piacerebbe stare ancora qua, sinceramente, ma sono qui da 17 puntate" risponde Andrea alla domanda del dottore da quanto tempo stesse in trasmissione, prima che gli fosse proposto un cambio: "Suppongo che voglia andare in quella direzione" dice il pacchista e De Martino prontamente risponde: "Supposta esatta". La coppia rifiuta il cambio e devono fare tre dire.

Andrea accetta un cambio

Il primo tiro di questa nuova manche chiama le Marche in cui ci sono solo zero euro. Secondo tiro li porta in Umbria, dove c'erano 50mila euro. Terzo e ultimo tiro è la Campania con Gaetano di Recale, che aveva pescato solo 75 euro. Arriva puntuale la chiamata del dottore, che per un tiro offre 38mila: "Sono tanti soldi, sicuramente, ma io sono caparbio, trito e vado avanti". È il momento di Lucia che chiama l'unico tiro proposto dal dottore e nel pacco del Piemonte ci sono 75mila euro. Il dottore chiama e propone un cambio ad Andrea che, però, rifiuta. Il pacco chiamato è il numero 8 del Molise, che contiene 100mila euro. La prossima mossa del dottore sarà decisa dalle carte: il cambio. Alla fine Andrea cede e accetta il cambio, cedendo il suo 9 per il 3: "Siamo io, mio padre e mio fratello". I due decidono di aprire il loro pacco e quindi chiamano il 9 e De Martino: "Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Sai cosa hai lasciato?" e nel pacco c'erano 5mila euro, per la felicità di Andrea.

Andrea accetta l'offerta del dottore

Il dottore chiede al concorrente quanto vorrebbe per andare via e Andrea propone al dottore 95mila euro, ma il dottore gli offre 20mila euro. "Guarda che il dottore ti ha offerto più di quanto c'è in tutti gli altri pacchi" dice De Martino, ma Andrea è irremovibile: "Ma quando mai, vado avanti io, io trito". Il siciliano deve scegliere ora tra quattro possibili pacchi e chiama il Trentino che ha pescato 100 euro. Ora il dottore propone un tiro da giocarsi a carte, ed esce il cambio che i due rifiutano. Un solo tiro e Lucia chiama la new entry, il Lazio: "È un numero che non ci dice niente" spiegano, nel pacco ci sono 15mila euro. Il dottore richiama e ora tra due blu e un rosso, propone alla coppia: "Come in un circuito ciclistico si va al punto di partenza" dice De Martino e la proposta è 38mila euro. Andrea è titubante ma decide di accettare: "Dottore io questi soldi li prendo, perché so il sacrificio che faccio per guadagnarli ogni giorno questi soldi, quindi io ringrazio il dottore e accetto l'offerta".

Come al solito, però, la partita non è finita e quindi ad Andrea tocca continuare a giocarla, sapendo di avere in tasca i soldi conquistati. Il siciliano, quindi, ne approfitta per fare un saluto tra le lacrime:

Io vorrei salutare tutti i messinesi che mi conoscono e tutto il nucleo ciclistico di Messina, tutta la Sicilia, perché sono conosciuto in tutta la Sicilia e sono fiero di essere siciliano.

È il momento di scoprire quanti soldi aveva Andrea nel suo pacco e, fortunatamente, aveva pescato solo 20 euro. La partita, quindi, non poteva che chiudersi nel migliore dei modi.